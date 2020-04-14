Ірпінь може стати адміністративним центром регіону

Облдержадміністрація підтримує створення укрупненого Ірпінського району

«Київська обласна державна адміністрація листом від 14.04.2020 надіслала до Міністерства розвитку громад та територій узагальнені пропозиції (остаточний варіант конфігурації) щодо переліку та складу проєктних адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня області. Центрами ОСР Київської області визначено: м. Ірпінь, м. Васильків, м. Біла Церква, м. Бровари, м. Переяслав», — повідомляють у КОДА.

Зазначається, що при підготовці проєкту облдержадміністрація «використовувала Методичні рекомендації щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, які підготовлено Міністерством розвитку громад та територій на виконання Плану заходів із реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019—2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України».«Відповідно до Методики, у першу чергу адміністративними центрами ОСР визначаються міста, чисельність постійного населення яких становить не менше ніж 50 тис. осіб, та зони їх доступності — не більше ніж 60 кілометрів. Таким центром було визначено місто Ірпінь, чисельність населення якого складає 56806 осіб. Якщо на територіях, розташованих за межами зон 60-кілометрової доступності адміністративних центрів ОСР, постійно проживає менше ніж 150 тисяч осіб, такі території можуть бути включені до території ОСР… Іванківський та Поліський райони, які не входять у зону (60-кілометрової) доступності міста Ірпінь, мають загальну кількість населення 35053 особи, тому включені до Ірпінської ОСР», — пояснюється в листі.Нагадаємо, 7 травня депутати Ірпінської міської ради на сесії ухвалили звернення до Кабміну, Міністерства розвитку громад і територій, Київської облдержадміністрації та облради, в якому закликали відхилити пропозицію місцевих рад Бучі й Гостомеля про утворення укрупненого району з центром у селищі Бородянка.