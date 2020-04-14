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Ірпінь може стати адміністративним центром регіону

Облдержадміністрація підтримує створення укрупненого Ірпінського району


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Останній варіант проєкту реформування адміністративно-територіального устрою Київської області передбачає створення укрупненого району з центром в Ірпені. Про це повідомив в. о. Ірпінського міського голови Андрій Літвинов, посилаючись на лист, отриманий від обласної держадміністрації.

«Незважаючи на всі політичні маніпуляції, адміністративним центром субрегіонального рівня залишається Ірпінь. В останньому варіанті, поданому в Кабмін — Ірпінський район з центром в Ірпені!» — зазначив в. о. мера на своїй сторінці в соцмережі та опублікував фотокопію листа.

«Київська обласна державна адміністрація листом від 14.04.2020 надіслала до Міністерства розвитку громад та територій узагальнені пропозиції (остаточний варіант конфігурації) щодо переліку та складу проєктних адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня області. Центрами ОСР Київської області визначено: м. Ірпінь, м. Васильків, м. Біла Церква, м. Бровари, м. Переяслав», — повідомляють у КОДА.


Зазначається, що при підготовці проєкту облдержадміністрація «використовувала Методичні рекомендації щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, які підготовлено Міністерством розвитку громад та територій на виконання Плану заходів із реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019—2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України».




«Відповідно до Методики, у першу чергу адміністративними центрами ОСР визначаються міста, чисельність постійного населення яких становить не менше ніж 50 тис. осіб, та зони їх доступності — не більше ніж 60 кілометрів. Таким центром було визначено місто Ірпінь, чисельність населення якого складає 56806 осіб. Якщо на територіях, розташованих за межами зон 60-кілометрової доступності адміністративних центрів ОСР, постійно проживає менше ніж 150 тисяч осіб, такі території можуть бути включені до території ОСР… Іванківський та Поліський райони, які не входять у зону (60-кілометрової) доступності міста Ірпінь, мають загальну кількість населення 35053 особи, тому включені до Ірпінської ОСР», — пояснюється в листі.

Нагадаємо, 7 травня депутати Ірпінської міської ради на сесії ухвалили звернення до Кабміну, Міністерства розвитку громад і територій, Київської облдержадміністрації та облради, в якому закликали відхилити пропозицію місцевих рад Бучі й Гостомеля про утворення укрупненого району з центром у селищі Бородянка.
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Інформаційне агентство ITV, www.itvua.tv 
 Бучанська ОТГ Реформа Ірпінь Ірпінь ТБ
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