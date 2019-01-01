Децентралізація: Бородянка як адміністративний центр. Розяснення

Врахувати потреби мешканців регіону, підтримати перспективні точки зростання, вирівняти дисбаланс розміщення продуктивних сил, врахувати перспективи формування столичної агломерації - ось ті критерії, які повинні стати реперними точками при «перекроюванні» карти Київщини.
Саме тому депутати Бучанської міської ради ухвалили одностайне рішення звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад і територій, Київської обласної державної адміністрації з пропозиціями щодо реформування адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Київської області.
- Мапа столичного регіону після завершення реформи децентралізації зміниться: замість 25-ти районів планується розглянути «конфігурацію» із 5 – 6 районів,- прокоментував Бучанський міський голова Анатолій Федорук під час проведення позачергової сесії Бучанської міської ради. -На сьогодні адміністративний поділ Київської області – це 25 районів та 12 міст обласного значення, серед яких – і Буча.
Київською обласною державною адміністрацією підготовлено та подано до Міністерства розвитку громад і територій проект ,згідно якого Київську область поділено на 5 районів. Ірпінський район очільники області бачать у складі об’єднаних територіальних громад: Боярська, Бучанська, Бородянська, Вишгородська, Гостомельська, Іванківська, Ірпінська, Поліська. .
-Поданий проект не в повній мірі враховує норми Директиви № 1059/2003 Європейського парламенту і Ради «Про створення загальної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS)» та Методичних рекомендацій щодо критеріїв формування таких одиниць,- йдеться у офіційному документі, який на сесії озвучив перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський. -Йдеться про транспортну доступність потенційного центру району – міста Ірпінь до територіальних громад, які планується включити до складу району.
Крім того, згідно Рекомендацій будь-який населений пункт розташований у межах 30-ти кілометрової зони доступності від межі міста – обласного центру, не може розглядатися як потенційний адміністративний центр.
Бородянка (на відміну від міста Ірпінь) є рівновіддаленою від усіх громад, які планується включити до одного району, а також має необхідну інженерно-транспортну та соціальну інфраструктуру, адміністративні будівлі для роботи органів державної влади.
Очевидна перевага аргументів і фактів на користь Бородянки і стали визначальними під час прийняття рішення депутатським корпусом.
Розяснення Бучанського міського голови Анатолія Федорука.
Найбільш обговорюваним рішенням 77-ї позачергової сесії Бучанської міської ради стала наша пропозиція щодо реформування адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Київської області стосовно створення Бородянського району, а не Ірпінського, як пропонується Київською обласною державною адміністрацією.
Хочу нагадати всім, що попри епідемію коронавірусу, в Україні триває адміністративно-територіальна реформа, яка передбачає створення на території Київської області 5-ти нових районів замість існуючих 25-ти. Це буде не та типова форма району, до якого ми звикли зараз, а нова якість утворення субрегіонального рівня.Тобто відбувається не просто укрупнення старих районів, а повністю перебудовується система взаємодії між органами місцевого самоврядування в статусі об’єднаних територіальних громад, з виконавчою гілкою влади, де представниками від президента на місцях будуть не голови райдержадміністрацій, а префекти.
Навіть таке питання, чи лишиться сама назва “район”, теж дискусійне, але ми вживаємо це слово відповідно до термінів з Конституції України. Хоча до Конституції, де буде відображений новий територіальний устрій нашої держави, готуються зміни, а значить, може з’явитися і нова назва, наприклад - префектура, як це нині обговорюється в експертному середовищі.
Хочу наголосити, що в процесі реформ ми не маємо відображати ту систему територіального поділу, яка нам дісталася у спадок від радянських часів. Якщо ми беремо критерій “рівновіддаленість районного центру від усіх інших центрів об’єднаних територіальних громад”, то в нашому випадку саме селище Бородянка є оптимальним рішенням для більшості мешканців нового регіону.
Зручність такого рішення з точки зору транспортної логістики для органів місцевого самоврядування і фізичних осіб, які будуть звертатися до районного центру, важко переоцінити. Окрім того, в селищі Бородянка вивільняється приміщення районної ради, тож новостворену службу доречно розмістити в наявній будівлі, а не витрачати 100-200 мільйонів гривень з обласного бюджету на будівництво приміщення, якого зараз немає в тому ж Ірпені.
Наша аргументація враховує норми Директиви № 1059/2003 Європейського парламенту і Ради «Про створення загальної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS)» від 26 травня 2003 року та базується на методичних рекомендаціях щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, розроблених Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Зокрема, щодо транспортної доступності потенційного центру району – міста Ірпінь – до територіальних громад, які планується включити до складу Ірпінського району.
На сесії наші депутати також піднімали питання, чому ми не запропонували області створити Бучанський район. З точки зору логістики та віддаленості від інших громад регіону Буча нічим не відрізняється від Ірпеня, адже 3 кілометри різниці не роблять суттєвої погоди для Іванкова чи Макарова.
Простіше кажучи, з точки зору логістики, а не політики, яку приплітають опоненти, більш правильно, якщо ми не збільшуватимемо транспортне навантаження в бік Києва, а навпаки, розвантажимо столичний напрямок за рахунок Бородянки, з якою в Києва, Бучі та Ірпеня є пряме сполучення електричкою. Саме тому консолідована позиція керівників Поліського, Іванківського, Макарівського районів, Бородянська Районна Рада та райадміністрації, Пісківської та Гостомельської ОТГ, з якою ми звертаємося до області, міністерства та уряду, є прохання розглянути Бородянку як потенційний центр нового району. Сьогодні відповідні рішення мають прийняти Бородянська селищна рада та Пісківська громада, а також Іванківський район, тому до четверга ми маємо сформувати єдину позицію органів місцевого самоврядування стосовно цього питання.
Нашу пропозицію також підтримує і діючий народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк, яка відповідно,звернулася з листом до профільного міністерства, та Асоціація міст України, направивши відповідний лист-звернення до @Міністерство розвитку громад та територій.
Нам фактично жити в новому територіальному устрої. І тут дуже важливо, щоб центральна влада почула думку громад з цього питання.
Розяснення від Тараса Шаправського, першого заступника Бучанського міського голови
Після сесії надходить багато запитань стосовно рішення міської ради про внесення пропозицій щодо реформування адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Київської області. А саме, стосовно створення Бородянського району.
Керівництву міста та депутатам Бучанської міської ради з відкритих джерел стало відомо, що Київською обласною державною адміністрацією підготовлено та подано до Міністерства розвитку громад і територій проект адміністративно територіального устрою субрегіонального рівня Київської області, згідно якого Київську область поділено на 5 районів – одиниць субрегіонального рівня, серед яких є Ірпінський район у складі об’єднаних територіальних громад: Боярська, Бучанська, Бородянська, Вишгородська, Гостомельська, Іванківська, Ірпінська, Поліська тощо
Як я повідомляв під час виступу на сесії, зараз розглядаються різні варіанти формування цього Ірпінського району, куди можуть увійти від 8 до 10 об’єднаних територіальних громад, у тому числі і наша Бучанська ОТГ.
Разом з тим варто відмітити, що поданий проект адмінтерустрою не в повній мірі враховує норми Директиви № 1059/2003 Європейського парламенту і Ради «Про створення загальної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS)» від 26 травня 2003 року (із змінами і доповненнями) та Методичних рекомендацій щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства України, зокрема щодо транспортної доступності потенційного центру району – міста Ірпінь до територіальних громад, які планується включити до складу Ірпінського району.
Крім того, згідно рекомендацій будь-який населений пункт розташований у межах 30-ти кілометрової зони доступності від межі міста – обласного центру, не може розглядатися як потенційний адміністративний центр.
Селище міського типу Бородянка, на відміну від міста Ірпінь, як потенційний адміністративний центр одиниці субрегіонального рівня по транспортній доступності є рівновіддаленою від усіх громад, які планується включити до одного району, а також має необхідну інженерно-транспортну та соціальну інфраструктуру, адміністративні будівлі для роботи органів державної влади.
Хочу відразу заспокоїти скептиків: всі адміністративні послуги надаватимуться на місцях - в ОТГ, функція районного центру - територіальна організація вертикалі виконавчої влади і контролюючих органів.
Зважаючи на викладене, міська рада звернулась до Київської обласної державної адміністрації, Міністерства розвитку громаді територій, Кабінету Міністрів України з пропозицією розглянути озвучені на сесії пропозиції щодо реформування адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Київської області, зокрема, визначити адміністративним центром району замість міста Ірпінь селище міського типу Бородянка Київської області.