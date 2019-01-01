Два лікарі з Ірпінської лікарні захворіли Covid-19

У двох лікарів Ірпінської центральної міської лікарні підтвердили інфікування Covid-19. Захворювання проходить у легкій формі. Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин.
“Сьогодні отримали позитивні результати дослідження на Covid-19 для двох лікарів Ірпінської центральної міської лікарні. Захворіли наші анестезіолог і хірург, які мешкають в Ірпені та Коцюбинському. Медики не контактували з пацієнтами, у яких був підтверджений коронавірус, тому, скоріш за все, інфікування відбулося побутовим шляхом”, – написав Олександр Маркушин на своїй сторінці у Фейсбук.
За словами Маркушина, зараз медики перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні ІЦМЛ. Їхній стан стабільний, захворювання проходить у легкій формі. Одразу після отримання результатів аналізів, була проведена дезінфекція приміщень лікарні та відбулося посилення санепідрежиму. Також уже визначено коло контактних осіб, у яких взяли біологічний матеріал для ПЦЛ-дослідження.
“Крім того, ми проведено погоджувальну роботу з Депертаментом охорони здоров’я КОДА та спільно напрацювано план попередження розповсюдження Covid-19 серед лікарів Ірпінської центральної міської лікарні. Щодо цієї ситуації будемо надалі інформувати. “, – додав посадовець.
Нагадаємо, що за минулу добу в Ірпінському регіоні виявлено одразу дев’ять нових випадків захворювання на Covid-19: Ірпінь – 4, Гостомель -3; Ворзель-1; Коцюбинське -1. А загалом від початку пандемії у регіоні підтверджено 36 випадків.