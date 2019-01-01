Два лікарі з Ірпінської лікарні захворіли Covid-19

У двох лікарів Ірпінської центральної міської лікарні підтвердили інфікування Covid-19. Захворювання проходить у легкій формі. Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин.

“Сьогодні отримали позитивні результати дослідження на Covid-19 для двох лікарів Ірпінської центральної міської лікарні. Захворіли наші анестезіолог і хірург, які мешкають в Ірпені та Коцюбинському. Медики не контактували з пацієнтами, у яких був підтверджений коронавірус, тому, скоріш за все, інфікування відбулося побутовим шляхом”, – написав Олександр Маркушин на своїй сторінці у Фейсбук.