Ірпінська лікарня в Бучі тимчасово не прийматиме нових пацієнтів

Стаціонар Ірпінської центральної міської лікарні тимчасово припиняє приймати нових пацієнтів. Хворих направлятимуть у Бородянку.



Усіх пацієнтів з Ірпеня та регіону, які потребуватимуть госпіталізації, направлятимуть у Бородянську центральну районну лікарню.

Інфекційне відділення ІЦМЛ, пологовий будинок, а також дитяче відділення продовжують працювати у штатному режимі, – йдеться у повідомленні. на засіданні комісії було вирішено невідкладно провести додаткову загальну дезінфекцію усіх приміщень і будівель стаціонару Ірпінської центральної міської лікарні та місць проживання інфікованих медиків.