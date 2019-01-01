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Ірпінська лікарня в Бучі тимчасово не прийматиме нових пацієнтів

Стаціонар Ірпінської центральної міської лікарні тимчасово припиняє приймати нових пацієнтів. Хворих направлятимуть у Бородянку.



Усіх пацієнтів з Ірпеня та регіону, які потребуватимуть госпіталізації, направлятимуть у Бородянську центральну районну лікарню.
Інфекційне відділення ІЦМЛ, пологовий будинок, а також дитяче відділення продовжують працювати у штатному режимі, – йдеться у повідомленні. на засіданні комісії було вирішено невідкладно провести додаткову загальну дезінфекцію усіх приміщень і будівель стаціонару Ірпінської центральної міської лікарні та місць проживання інфікованих медиків.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин.


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ІРПІНЬ ТБ, www.itvua.tv 
 #coronavirus Ірпінь Буча
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