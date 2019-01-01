Місто Буча повернули на карту. Рішення Мікуліна по справі 890 га - скасовано

23 квітня 2020 року Ірпінським міським судом (суддя Карабаза Н.Ф.) скасовано сумнозвісне «рішення Мікуліна» по справі 890 га. та ухвалено нове, яким відмовлено в задоволені позову прокуратури Київської області в інтересах держави в особі: Кабінету Міністрів України до Бучанської міської ради, фізичної особи про скасування її рішень і витребуванні земель!

Нагадаємо, що рішенням судді Ірпінського міського суду Андрія Мікуліна по справі # 367/4187/14-ц від 17.10.2014 року понад третину міста Буча, умовною площею 890 га., з більше 20 тис. жителів, 6 тис. приватних і понад 120 багатоквартирних будинків, школами, садочками, медичними закладами, дорогами – визнано лісом І категорії, власником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Понад 5 років невпинної процесуальної боротьби дали свої плоди: помилкове та відверто неправосудне рішення судді Мікуліна – скасовано.

Базуючись на вказаному рішенні, органами прокуратури заявлено десятки позовів до мешканців міста Буча, про витребування належних їм на праві власності земельних ділянок на користь держави.Прокуратуру не зупиняв навіть той факт, що на цих землях десятиліттями стояли житлові будинки, в яких мешкають громадяни нашого міста.Вирішальним у цьому стали документи та матеріали, надані Бучанською міською радою як стороною по справі, які беззаперечно доводять, що землі в межах міста належать громаді, а не державі і не мають статусу лісового фонду.Правова позиція, напрацьована юридичним відділом і зафіксована в процесуальних документах зуміли переконати суд в безпідставності вимог прокуратури.Надалі, ми вживемо всіх юридичних засобів, щоб кожен безпідставний позов до громадян був відкликаний прокуратурою, а права та законні інтереси кожного мешканця міста, хто постраждав від цього рішення – поновлені в повному обсязі.