Місто Буча повернули на карту. Рішення Мікуліна по справі 890 га - скасовано

23 квітня 2020 року Ірпінським міським судом (суддя Карабаза Н.Ф.) скасовано сумнозвісне «рішення Мікуліна» по справі 890 га. та ухвалено нове, яким відмовлено в задоволені позову прокуратури Київської області в інтересах держави в особі: Кабінету Міністрів України до Бучанської міської ради, фізичної особи про скасування її рішень і витребуванні земель!
Базуючись на вказаному рішенні, органами прокуратури заявлено десятки позовів до мешканців міста Буча, про витребування належних їм на праві власності земельних ділянок на користь держави.
Прокуратуру не зупиняв навіть той факт, що на цих землях десятиліттями стояли житлові будинки, в яких мешкають громадяни нашого міста.
Понад 5 років невпинної процесуальної боротьби дали свої плоди: помилкове та відверто неправосудне рішення судді Мікуліна – скасовано.
Вирішальним у цьому стали документи та матеріали, надані Бучанською міською радою як стороною по справі, які беззаперечно доводять, що землі в межах міста належать громаді, а не державі і не мають статусу лісового фонду.
Правова позиція, напрацьована юридичним відділом і зафіксована в процесуальних документах зуміли переконати суд в безпідставності вимог прокуратури.
Надалі, ми вживемо всіх юридичних засобів, щоб кожен безпідставний позов до громадян був відкликаний прокуратурою, а права та законні інтереси кожного мешканця міста, хто постраждав від цього рішення – поновлені в повному обсязі.
Хроніка основних подій >>
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Перше відеозвернення міського голови від 26 липня 2016 року