Як в пятизірковому готелі - В інфекційному лікують першу жінку хвору з Ірпеня

Вчора з Білої Церкви в інфекційне відділення Ірпінської центральної лікарні перевели жінку, яка була першою виявленою хворою на Covid-19 в Ірпені і яка народила здорового хлопчика.

Зараз вона знаходиться в окремому боксі і вже високо оцінила перебування у сучасних комфортних умовах відділення, порівнявши їх з п’ятизірковим отелем.

Перебіг її хвороби – безсимптомний, але ПЛР-тестування досі було позитивним, тому вона є носієм і повинна перебувати в повній ізоляції.

Сьогодні наші медики знову надіслали зразки хворої на лабораторне дослідження. Тільки коли ПЛР-тест двічі поспіль буде негативним ми зможемо говорити про її повне одужання. Бажаю їй якнайшвидше побачити свого синочка і всіх рідних!



Станом на 10:00 22 квітня в Ірпінському регіоні залишається 22 підтверджених випадки захворювання на коронавірус:

Ірпінь – 13, Ворзель – 2, Гостомель – 2, Коцюбинське – 5.

4 особи одужали. У 187 осіб Covid-19 не підтверджено. Зараз на лабораторному дослідженні перебуває 18 зразків. Загалом виявлено 187 підозр захворювання на коронавірус.