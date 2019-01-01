Ірпінська лікарня: Повторно перевіряють вагітну жінку на коронавірус

В Ірпені перший випадок - є підозра на коронавірус.

На жаль, це вагітна жінка, якій у п‘ятницю зробили експрес-тест в 4-й амбулаторії Ірпеня і він виявився негативним.

Наші лікарі у п‘ятницю зробили мазок на ПЛР-аналіз. Результат прийшов лише сьогодні.

На жаль, результат позитивний, втім, остаточний діагноз встановлять лікарі відповідної клініки, куди ми направили жінку, яка підозрюється на короновірусну хворобу.

Зараз відправляємо на повторний ПЛР-аналіз.

Проведемо невідкладну ізоляцію та тестування всього медперсоналу та інших пацієнтів, які могли контактувати з жінкою, у якої є підозра на короновірусну інфекцію.

В Ірпені зафіксовано перший випадок з підозрою на коронавірус. Про це розповів на своїй публічній сторінці у Фейсбук перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин