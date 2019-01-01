У Бучі по вулиці Шевченка побудують новий житловий квартал

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
1. Інвестор (замовник): ТОВ «РОЯЛ СІТІ».
Поштова адреса: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 34.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Київська обл., м. Буча, вул. Шевченка, 12-Д.
3. Характеристика діяльності (об’єкта): Нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з об’єктами громадського призначення за адресою вул. Шевченка 12-Д;12-Д/1;12-Д/2;12-Д/3;12-Д/4;12-Д/5;12-Д/6 в м. Буча, Київської області (І черга).
Технічні і технологічні дані: будівництво багатоквартирних житлових будинків (І черга), площа забудови – 1619,3 м2 загальна площа 11 704,42 м2; кількістю квартир 178.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: забезпечення потреб населення у житлі.
5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних: 3,8 га з цільовим призначенням 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)
сировинних: (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): паливо – природний газ (700м3/год – на весь об’єкт) – від запроектованого газопроводу високого тиску Ду 200мм, що прокладено по вул. Гоголя; електроенергія – (314,48 кВт (І черга)) – від запроектованих електромереж; тепло –– автономне, від запроектованої дахової котельні;
водних: питна вода – (90,0 м3/добу (І черга)) – від запроектованої водопровідної мережі;
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): автотранспорт.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: дотримання гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: топо-геодезична зйомка.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат: відсутні.
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12. Участь громадськості: Звернення і пропозиції надсилати на адресу Бучанської міської ради протягом мі-сяця з дня опублікування заяви про наміри в ЗМІ: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 12, тел. (04597) 4-86-90.
Повна версія заяви про намір - читайте в газеті "Бучанські новини" №15 від 16 квітня 2020 року.