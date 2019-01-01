У Бучі по вулиці Шевченка побудують новий житловий квартал

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

1. Інвестор (замовник): ТОВ «РОЯЛ СІТІ».Поштова адреса: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 34.2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Київська обл., м. Буча, вул. Шевченка, 12-Д.4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: забезпечення потреб населення у житлі.5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:земельних: 3,8 га з цільовим призначенням 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)сировинних: (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): паливо – природний газ (700м3/год – на весь об’єкт) – від запроектованого газопроводу високого тиску Ду 200мм, що прокладено по вул. Гоголя; електроенергія – (314,48 кВт (І черга)) – від запроектованих електромереж; тепло –– автономне, від запроектованої дахової котельні;водних: питна вода – (90,0 м3/добу (І черга)) – від запроектованої водопровідної мережі;6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): автотранспорт.7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: дотримання гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів.8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: топо-геодезична зйомка.9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:клімат і мікроклімат: відсутні.-*-12. Участь громадськості: Звернення і пропозиції надсилати на адресу Бучанської міської ради протягом мі-сяця з дня опублікування заяви про наміри в ЗМІ: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 12, тел. (04597) 4-86-90.