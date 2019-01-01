В Ірпені від COVID-19 помер чоловік 68 років

В Ірпені сьогодні помер чоловік із легеневою недостатністю. Результати двох його експрес-тестів на коронавірус дали позитивний результат.

Людина потрапила до лікарні вже в тяжкому стані, останні тижні до жодної з амбулаторій щодо ознак поганого стану, на жаль, не звертався.«Тому я дуже прошу кожного з вас: якщо ви маєте ознаки вірусу — зверніться до нашої антивірусної лабораторії, а не вичікуйте вдома погіршення свого стану», — наголосив Олександр Маркушин.За його словами, розпочинається дезінфекція будинку, де проживав хворий (район вулиці Северинівської) та прибудинкової території; встановлюється коло можливих контактів померлого.