В Ірпені від COVID-19 помер чоловік 68 років

В Ірпені сьогодні помер чоловік із легеневою недостатністю. Результати двох його експрес-тестів на коронавірус дали позитивний результат.
68-річний житель Ірпеня, якого о 06:00 ранку авто швидкої доставило до Ірпінської міської лікарні з ознаками легеневої недостатності. Підключили до апарату штучної вентиляції легенів… Втім, врятувати пацієнта не вдалося. Обидва експрес-тести на COVID-19 у нього виявилися позитивними. Взяли мазок на ПЛР та чекаємо підтвердження з лабораторії.
Людина потрапила до лікарні вже в тяжкому стані, останні тижні до жодної з амбулаторій щодо ознак поганого стану, на жаль, не звертався.
«Тому я дуже прошу кожного з вас: якщо ви маєте ознаки вірусу — зверніться до нашої антивірусної лабораторії, а не вичікуйте вдома погіршення свого стану», — наголосив Олександр Маркушин.
За його словами, розпочинається дезінфекція будинку, де проживав хворий (район вулиці Северинівської) та прибудинкової території; встановлюється коло можливих контактів померлого.