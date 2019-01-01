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В Ірпені від COVID-19 помер чоловік 68 років

В Ірпені сьогодні помер чоловік із легеневою недостатністю. Результати двох його експрес-тестів на коронавірус дали позитивний результат.



68-річний житель Ірпеня, якого о 06:00 ранку авто швидкої доставило до Ірпінської міської лікарні з ознаками легеневої недостатності. Підключили до апарату штучної вентиляції легенів… Втім, врятувати пацієнта не вдалося. Обидва експрес-тести на COVID-19 у нього виявилися позитивними. Взяли мазок на ПЛР та чекаємо підтвердження з лабораторії.

Людина потрапила до лікарні вже в тяжкому стані, останні тижні до жодної з амбулаторій щодо ознак поганого стану, на жаль, не звертався.

«Тому я дуже прошу кожного з вас: якщо ви маєте ознаки вірусу — зверніться до нашої антивірусної лабораторії, а не вичікуйте вдома погіршення свого стану», — наголосив Олександр Маркушин.

За його словами, розпочинається дезінфекція будинку, де проживав хворий (район вулиці Северинівської) та прибудинкової території; встановлюється коло можливих контактів померлого.
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Ірпінь ТБ, 
itvua.tv
 #coronavirus Ірпінь ТБ
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