» » Результат ПЛР-дослідження (на COVID-19) 68-річного з Ірпеня - результат негативний
  • Учора, 22:34
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Результат ПЛР-дослідження (на COVID-19) 68-річного з Ірпеня - результат негативний

Як раніше ми повідомляли, що в Ірпені 11 квітня помер чоловік із легеневою недостатністю і результати двох його експрес-тестів на коронавірус дали позитивний результат, але отримано результат ПЛР-дослідження:


Результат на COVID-19 у хворого виявився негативний, попри те, що експрес-тести двічі показали позитивний результат.

Тепер можемо з впевненістю сказати - причина смерті чоловіка - не COVID-19.
Тепер родина зможе спокійно провести чоловіка в останню путь.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким у зв’язку із тяжкою втратою.
Бережіть себе і ваші родини.
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Інформує "Сімейний Лікар. Ірпінь" 
 Ірпінь Лікарня #coronavirus
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