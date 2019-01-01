Результат ПЛР-дослідження (на COVID-19) 68-річного з Ірпеня - результат негативний

Як раніше ми повідомляли, що в Ірпені 11 квітня помер чоловік із легеневою недостатністю і результати двох його експрес-тестів на коронавірус дали позитивний результат, але отримано результат ПЛР-дослідження:
Результат на COVID-19 у хворого виявився негативний, попри те, що експрес-тести двічі показали позитивний результат.
Тепер можемо з впевненістю сказати - причина смерті чоловіка - не COVID-19.
Тепер родина зможе спокійно провести чоловіка в останню путь.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким у зв’язку із тяжкою втратою.
Бережіть себе і ваші родини.