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  • Учора, 08:47
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Бучанська футбольна команда виборола золото в Чемпіонаті Києва з футзалу

Тісна співпраця ДСК "АСГАРД" Буча з ДЮСШ підсилила нещодавно склад команди ДСК "АСГАРД" - "БУЧА"2013 року народження. Талановитий тренер ЛИМАНСЬКИЙ Олександр підготував неймовірну команду, яка завоювала золото чемпіонату Києва з футзалу.




Кращим бомбардиром став талановитий бучанець Ковальов Олександр!
Кращим голкіпером чемпіоната визнано воротаря ДСК "АСГАРД" - Коваленко Іллю.

Допомагала забивати переможні голи і батьківська група підтримки , яка створила неймовірну підримку у фіналі!!
Вітаємо з перемогою!





ДСК "АСГАРД"
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АСГАРД футбол Буча
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