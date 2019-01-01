Бучанська футбольна команда виборола золото в Чемпіонаті Києва з футзалу

Тісна співпраця ДСК "АСГАРД" Буча з ДЮСШ підсилила нещодавно склад команди ДСК "АСГАРД" - "БУЧА"2013 року народження. Талановитий тренер ЛИМАНСЬКИЙ Олександр підготував неймовірну команду, яка завоювала золото чемпіонату Києва з футзалу.
Кращим бомбардиром став талановитий бучанець Ковальов Олександр!
Кращим голкіпером чемпіоната визнано воротаря ДСК "АСГАРД" - Коваленко Іллю.
Допомагала забивати переможні голи і батьківська група підтримки , яка створила неймовірну підримку у фіналі!!
Вітаємо з перемогою!
ДСК "АСГАРД"