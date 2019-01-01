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12 березня, Громадські слухання: Будівництво нового ТЦ в Бучі

Згідно розрахунку мінімальна кількість парковочних місць становить 119 місць, максимальна кількість – 126.
Проектом передбачено 125 парковочних місць, в т.ч. 13 місць для маломобільних груп населення, та 6 машино/місць, що обладнані зарядними пристроями для електромобілів, влаштуванням твердого покриття території з відведенням дощових та талих стоків в міську дощову каналізацію з попереднім очищенням на локальних очисних спорудах, що гарантує безпеку планованої діяльності для поверхневих вод.
Передбачається будівництво сучасного 1 - поверхового торговельного центру загальною площею 7743,2 м² з розміром в вісях 155.0 * 64.5 м. Плановану діяльність планується здійснювати на земельній ділянці, площею 1,9225 га, яка відведена для будівництва торговельного центру.


Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 4,2 га, для розміщення торгівельних закладів в межах вулиць Нове Шосе, Амосова, поруч існуючого ТЦ «Модуль» в м. Буча Київської області», згідно рішення Бучанської міської ради № 4229-69-VIІ від 28.11.2019 р.

Площа детального плану території – орієнтовно 4,2 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект».
ГАП – В.І. Косарєв.

Місце ознайомлення з проектними матеріалами –у відділі містобудування та архітектури Бучанської міської ради та на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
строк подання зауважень та пропозицій з 27.02.2020 р. по 27.03.2020 р.


Пропозиції можна реєструвати:
• в ЦНАПі Бучанської міської ради
• на електронну пошту за посиланням [email protected]
• на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
• вул. Енергетиків, 12, 08292.

Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
• директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
• начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.

На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
12.03.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).


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газета: "Бучанські новини" №8 від 27 лютого 2020 року
громадські слухання Буча
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