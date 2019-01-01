12 березня, Громадські слухання: Будівництво нового ТЦ в Бучі

Згідно розрахунку мінімальна кількість парковочних місць становить 119 місць, максимальна кількість – 126.

Проектом передбачено 125 парковочних місць, в т.ч. 13 місць для маломобільних груп населення, та 6 машино/місць, що обладнані зарядними пристроями для електромобілів, влаштуванням твердого покриття території з відведенням дощових та талих стоків в міську дощову каналізацію з попереднім очищенням на локальних очисних спорудах, що гарантує безпеку планованої діяльності для поверхневих вод.

Передбачається будівництво сучасного 1 - поверхового торговельного центру загальною площею 7743,2 м² з розміром в вісях 155.0 * 64.5 м. Плановану діяльність планується здійснювати на земельній ділянці, площею 1,9225 га, яка відведена для будівництва торговельного центру.

На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:

громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться

12.03.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).