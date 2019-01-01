Ірпінець переміг у головному бою американського турніру з ММА (відео)

Ярослав Амосов переміг американця Еда Рута в головному бою турніру з міксфайту Bellator 239!

Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів на користь 26-річного українця. Наш спортсмен здобув свою 23-ту перемогу, при цьому зігравши за свою кар'єру у 23 боях.Також - це його вже четверта перемога в турнірі Bellator (4-0). Американська преса пише, що публіка вражена силою і спритністю молодого борця! На сторінці турніру у твітері нашого земляка, зокрема, називають непереможним і неймовірним.Підготовка до четвертого поєдинку в «Bellator» пройшла у відомому залі «American Top Team». Ярославу допомагали бійці UFC Глейсон Тібау, Хорхе Масвідаль і Дастін Порьє.Бій, як і очікувалося, був нелегким. Ед Рут, незважаючи на велику кількість перемог нокаутом (шість із восьми) і перевагу в розмаху рук, шукав можливість перевести поєдинок у боротьбу.Усі три раунди залишилися за українцем. Амосов активніше діяв у стійці й не програвав у боротьбі, кілька разів використавши підсічки з бойового самбо. У третьому раунді була помітна втома обох бійців, але й у цій п’ятихвилинці Ярослав був активнішим, частіше завдавав ударів і пресингував американця. Результат: одноголосне рішення суддів про 23-ю перемогу Амосова в ММА: 29-28, 29-28, 29-28.