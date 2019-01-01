» » » » Ірпінець переміг у головному бою американського турніру з ММА (відео)
  • Учора, 06:47
  • 87
  • 0
+aA | -Aa 

Ірпінець переміг у головному бою американського турніру з ММА (відео)

Ярослав Амосов переміг американця Еда Рута в головному бою турніру з міксфайту Bellator 239!


Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів на користь 26-річного українця. Наш спортсмен здобув свою 23-ту перемогу, при цьому зігравши за свою кар'єру у 23 боях.
Також - це його вже четверта перемога в турнірі Bellator (4-0). Американська преса пише, що публіка вражена силою і спритністю молодого борця! На сторінці турніру у твітері нашого земляка, зокрема, називають непереможним і неймовірним.



Підготовка до четвертого поєдинку в «Bellator» пройшла у відомому залі «American Top Team». Ярославу допомагали бійці UFC Глейсон Тібау, Хорхе Масвідаль і Дастін Порьє.

Бій, як і очікувалося, був нелегким. Ед Рут, незважаючи на велику кількість перемог нокаутом (шість із восьми) і перевагу в розмаху рук, шукав можливість перевести поєдинок у боротьбу.

Усі три раунди залишилися за українцем. Амосов активніше діяв у стійці й не програвав у боротьбі, кілька разів використавши підсічки з бойового самбо. У третьому раунді була помітна втома обох бійців, але й у цій п’ятихвилинці Ярослав був активнішим, частіше завдавав ударів і пресингував американця. Результат: одноголосне рішення суддів про 23-ю перемогу Амосова в ММА: 29-28, 29-28, 29-28.





2 0

Ірпінь-ТБ, www.itvua.tv 
 ММА-2 Ірпінь Ірпінь ТБ спорт відеосюжет
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бойове самбо: Ірпінець переміг американця (відео)

Бойове самбо: Ірпінець переміг американця (відео)

спортивні новини
Буча, 26-27-28 березня змагання з тенісу настільного серед школярів

Буча, 26-27-28 березня змагання з тенісу настільного серед школярів

відділ освіти
Відкрився сезон футбольних шкільних турнірів

Відкрився сезон футбольних шкільних турнірів

Бучанські новини
Бучанська бронза на Тячівському турнірі

Бучанська бронза на Тячівському турнірі

Буча та регіон
Здобутки у дзюдо

Здобутки у дзюдо

Бучанські новини
Бучанські борці здобули новий кубок

Бучанські борці здобули новий кубок

Бучанські новини
Здобутки бучанських дзюдоїстів

Здобутки бучанських дзюдоїстів

Бучанські новини
Перемоги маленьких футболістів

Перемоги маленьких футболістів

Бучанські новини
Турнір "Футбольної надії Київщини" в Ірпінському регіоні

Турнір "Футбольної надії Київщини" в Ірпінському регіоні

Бучанські новини
Першість з дзюдо серед дітей - Буча ІІ місце

Першість з дзюдо серед дітей - Буча ІІ місце

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.