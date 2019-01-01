» » » » ФК НІКА чемпіони турніру CUB DFA 2019/2020
  • Учора, 06:32
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ФК НІКА чемпіони турніру CUB DFA 2019/2020

"Ніка" чемпіон!
Закінчився турнір "CUB DFA 2019/2020»: 2.5 місяці ,10 турів , 115 голів, 100й гол-красень Марка Піроженка .

Таким він запам‘ятається юним бучанським футболістам.
Визначено кращих гравців турніру: Піроженко Марк,Голубенко Влад,Кузніцов Ілля.

Вітаємо молодих спортсменів їх батьків, тренера Ніну Полякову!

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Полякова футбол фотофакт
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