ФК НІКА чемпіони турніру CUB DFA 2019/2020

"Ніка" чемпіон!
Закінчився турнір "CUB DFA 2019/2020»: 2.5 місяці ,10 турів , 115 голів, 100й гол-красень Марка Піроженка .
Таким він запам‘ятається юним бучанським футболістам.
Визначено кращих гравців турніру: Піроженко Марк,Голубенко Влад,Кузніцов Ілля.
Вітаємо молодих спортсменів їх батьків, тренера Ніну Полякову!
Закінчився турнір "CUB DFA 2019/2020»: 2.5 місяці ,10 турів , 115 голів, 100й гол-красень Марка Піроженка .
Таким він запам‘ятається юним бучанським футболістам.
Визначено кращих гравців турніру: Піроженко Марк,Голубенко Влад,Кузніцов Ілля.
Вітаємо молодих спортсменів їх батьків, тренера Ніну Полякову!