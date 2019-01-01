Що відбулося в Санжарах, чи варто боятися українцям коронавірусу та чого насправді треба остерігатися населенню України - про це у прямій мові головного лікаря Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрія Левківського, який протягом 2013-2015 років у рамках міжнародної місії працював у Республіці Гвінеї (Африка) над ліквідацією вірусу Ебола.
Коментар про коронавірус від головного лікаря Ірпінського центру первинної медицини
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ITV інформаційне агентство
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