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  • Учора, 22:30
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Коментар про коронавірус від головного лікаря Ірпінського центру первинної медицини

Що відбулося в Санжарах, чи варто боятися українцям коронавірусу та чого насправді треба остерігатися населенню України - про це у прямій мові головного лікаря Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрія Левківського, який протягом 2013-2015 років у рамках міжнародної місії працював у Республіці Гвінеї (Африка) над ліквідацією вірусу Ебола.

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ITV інформаційне агентство 
 Ірпінь Ірпінь ТБ відеосюжет
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