Результати міських змагань з баскетболу

Міські змагання з баскетболу з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Серед юнаків 2002 р.н. та молодших:

Бучанська Українська гімназія - I місце;

Бучанський НВК I-III ст. №4 - II місце;

Бучанський НВК I-III ст. №3 - III місце.

Серед юнаків 2005 р.н. та молодших:

Бучанський НВК I-III ст. №4 - I місце;

Бучанська Українська гімназія - II місце;

Бучанський НВК I-III ст. №3 - III місце.

Центром національно-патріотичного виховання та спортивної роботи в спортивному залі Бучанського НВК I-III ст. №3 за підтримки Бучанської міської спілки ветеранів Афганістану, Бучанської міської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій та Київської обласної організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій проведені міські змагання з баскетболу 3*3 серед команд юнаків ЗЗСО Бучанської ОТГ .В змаганнях взяли участь 15 команд юнаків з 8-и ЗЗСО Бучанської ОТГ, які змагалися у двох вікових групах: 2002 р.н. та молодших та 2005 р.н. та молодших.За остаточними підсумками суддівських протоколів, переможцями та призерами змагань стали:Кращим гравцем змагань у старшій віковій групі став учень Бучанської СЗОШI-III ст. №5Кращим гравцем змагань у молодшій віковій групі став учень Бучанського НВК I-III ст. №4Під час нагородження до учасників змагань з привітальним словом звернулися воїни-інтернаціоналісти. які нагородили переможців та призерів змагань медалями відповідного гатунку, грамотами та кубками.Такі змагання стали важливим етапом у підготовці ЗЗСО Бучанської ОТГ до участі у обласному етапі Чемпіонату України з баскетболу 3*3 (ШБЛ), який вже незабаром пройде в області.