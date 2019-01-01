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Результати міських змагань з баскетболу

Міські змагання з баскетболу з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.


Центром національно-патріотичного виховання та спортивної роботи в спортивному залі Бучанського НВК I-III ст. №3 за підтримки Бучанської міської спілки ветеранів Афганістану, Бучанської міської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій та Київської обласної організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій проведені міські змагання з баскетболу 3*3 серед команд юнаків ЗЗСО Бучанської ОТГ .

В змаганнях взяли участь 15 команд юнаків з 8-и ЗЗСО Бучанської ОТГ, які змагалися у двох вікових групах: 2002 р.н. та молодших та 2005 р.н. та молодших.

За остаточними підсумками суддівських протоколів, переможцями та призерами змагань стали:

Серед юнаків 2002 р.н. та молодших:
Бучанська Українська гімназія - I місце;
Бучанський НВК I-III ст. №4 - II місце;
Бучанський НВК I-III ст. №3 - III місце.


Кращим гравцем змагань у старшій віковій групі став учень Бучанської СЗОШI-III ст. №5 Морозов Антон.

Серед юнаків 2005 р.н. та молодших:
Бучанський НВК I-III ст. №4 - I місце;
Бучанська Українська гімназія - II місце;
Бучанський НВК I-III ст. №3 - III місце.


Кращим гравцем змагань у молодшій віковій групі став учень Бучанського НВК I-III ст. №4 Ситніков Андрій.

Під час нагородження до учасників змагань з привітальним словом звернулися воїни-інтернаціоналісти Говоров В.В., Щербак О.І., Райчук М.В, Конів В.С. та Марчук М.В. які нагородили переможців та призерів змагань медалями відповідного гатунку, грамотами та кубками.

Такі змагання стали важливим етапом у підготовці ЗЗСО Бучанської ОТГ до участі у обласному етапі Чемпіонату України з баскетболу 3*3 (ШБЛ), який вже незабаром пройде в області.




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Прес-служба Бучанської міської ради 
 баскетбол СЗОШ №5 ЗОШ №4
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