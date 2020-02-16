Бучанська дитяча ФК - срібний призер Чемпіонату Києва з футзалу

У столичному спорткомплексі « Сокіл» бучанська дитяча футбольна команда « АСГАРД» святкувала перемогу у Чемпіонаті Києва з футзалу.
Юні футболісти 2011 року стали срібними призерами серед 16 команд, що брали участь у Чемпіонаті.
ОСОВИК Ігор Володимирович - тренер команди ставить за мету фізичний розвиток дітей, їхню можливість розвиватися і не зупинятися на досягнутому.
Кращим бомбардиром став Петрик Тимофій, капітан команди.
Але такий чудовий результат- яскрава гра всієї команди .
Наступної суботи - фінал: відбудеться гра нашої команди і команди 2013 року.
Ми тримаємо кулаки і віримо у перемогу!