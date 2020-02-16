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  • 16 лютого 2020
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Бучанська дитяча ФК - срібний призер Чемпіонату Києва з футзалу

У столичному спорткомплексі « Сокіл» бучанська дитяча футбольна команда « АСГАРД» святкувала перемогу у Чемпіонаті Києва з футзалу.



Юні футболісти 2011 року стали срібними призерами серед 16 команд, що брали участь у Чемпіонаті.

ОСОВИК Ігор Володимирович - тренер команди ставить за мету фізичний розвиток дітей, їхню можливість розвиватися і не зупинятися на досягнутому.

Кращим бомбардиром став Петрик Тимофій, капітан команди.

Але такий чудовий результат- яскрава гра всієї команди .

Наступної суботи - фінал: відбудеться гра нашої команди і команди 2013 року.

Ми тримаємо кулаки і віримо у перемогу!
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 футбол спорт Полякова
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