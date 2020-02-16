Бучанська дитяча ФК - срібний призер Чемпіонату Києва з футзалу

У столичному спорткомплексі « Сокіл» бучанська дитяча футбольна команда « АСГАРД» святкувала перемогу у Чемпіонаті Києва з футзалу.



ОСОВИК Ігор Володимирович - тренер команди ставить за мету фізичний розвиток дітей, їхню можливість розвиватися і не зупинятися на досягнутому.Кращим бомбардиром став Петрик Тимофій, капітан команди.Але такий чудовий результат- яскрава гра всієї команди .