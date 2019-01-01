Бучанці переможці турніру з кікбоксингу “WAKO”

На цих вихідних у місті Києві відбувся турнір ”FIRST STEP Щорічний турнір з кікбоксингу серед початківців WAKO” . Наше місто представляли вихованці спортивного клубу кікбоксингу “IPPON”.
Ковеня Ілля (розділ кік-лайт до 47кг.) -І місце
Бовсуновський Михайло (розділ кік-лайт до 47кг.) -I місце
Кружков Богдан (розділ кік-лайт до 32 кг.) - II місце
Макарчук Богдана (розділ лайт-контакт 50 кг.) - II місце
Мерінов Дмитро (розділ лайт-контакт, та кік-лайт до 38 кг.) -I та II місце.
Бовсуновський Михайло (розділ кік-лайт до 47кг.) -I місце
Кружков Богдан (розділ кік-лайт до 32 кг.) - II місце
Макарчук Богдана (розділ лайт-контакт 50 кг.) - II місце
Мерінов Дмитро (розділ лайт-контакт, та кік-лайт до 38 кг.) -I та II місце.
Дані змагання розпочали спортивний рік для наших кікбоксерів. Цей турнір надав змогу перевірити професійний рівень наших початківців, які в майбутньому складуть гідну зміну нашим більш титулованим спортсменам. Змагання були проведені на високому рівні, в яких наші вихованці продемонстрували високі технічні і фізичні якості. У змаганнях приймали участь близько 200 спортсменів з різних клубів міста Києва та області. У запеклих поєдинках, проявивши майстерність, міць, силу духу та жагу до перемоги. Бучанці здолали всіх своїх супротивників та стали переможцями турніру. Майже для усіх наших вихованців цей турнір був першим у їхньому житті.
Бучанська міська федерація кікбоксингу та керівництво клубу кікбоксингу “IPPON” вітає наших спортсменів з перемогами, та бажає їм й надалі сумлінно працювати та тренуватись, підвищувати свій професійний рівень, та гідно представляти місто Буча на змаганнях різного рівня.
Дякуємо за підтримку та всебічну допомогу у підготовці спортсменів нашим друзям та партнерам: Гузенуку Віталію Миколайовичу, та керівнику фітнес клубу “SECTOR 51” Юрію Кружкову , та усім батькам і небайдужим допомагають та сприяють розвитку кікбоксингу у нашому місті.
Готували спортсменів Ковеня Р.Л. та Ковеня Євгеній
Приєднуйтесь до родини IPPON!
Разом до чистої перемоги!