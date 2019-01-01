Бучанці переможці турніру з кікбоксингу “WAKO”

На цих вихідних у місті Києві відбувся турнір ”FIRST STEP Щорічний турнір з кікбоксингу серед початківців WAKO” . Наше місто представляли вихованці спортивного клубу кікбоксингу “IPPON”.

Ковеня Ілля (розділ кік-лайт до 47кг.) -І місце

Бовсуновський Михайло (розділ кік-лайт до 47кг.) -I місце

Кружков Богдан (розділ кік-лайт до 32 кг.) - II місце

Макарчук Богдана (розділ лайт-контакт 50 кг.) - II місце

Мерінов Дмитро (розділ лайт-контакт, та кік-лайт до 38 кг.) -I та II місце.