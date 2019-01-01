12 лютого, громадські слухання: Ринковий комплекс в центрі Бучі

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 0,75 га, для розміщення ринкового комплексу в межах вулиць Островського, Жовтнева та провулку Жовтневий в м. Буча Київської області», згідно рішення Бучанської міської ради № 3835-64-VII від 29.08.2019 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 0,75 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект».
- ГАП - В.І. Косарєв.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –у відділі містобудування та архітектури Бучанської міської ради та на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 30.01.2020 р. по 28.02.2020 р.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
12.02.2020 р. о 15:00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).
Площа детального плану території – орієнтовно 0,75 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект».
- ГАП - В.І. Косарєв.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –у відділі містобудування та архітектури Бучанської міської ради та на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 30.01.2020 р. по 28.02.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
в ЦНАПі Бучанської міської ради
на електронну пошту за посиланням [email protected]
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
в ЦНАПі Бучанської міської ради
на електронну пошту за посиланням [email protected]
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
12.02.2020 р. о 15:00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).