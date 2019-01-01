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Бучанська молодь вітає з Днем Соборності (відео)

Молодіжна рада Бучанської ОТГ в соцмережі презентувала відеоролик до світа Соборності України.від молоді



З Днем Соборності
Сьогодні ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Плекаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас пам’ятаючи про незліченні жертви, принесені на вівтар незалежності, соборності, державності.


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