Бучанська молодь вітає з Днем Соборності (відео)

Молодіжна рада Бучанської ОТГ в соцмережі презентувала відеоролик до світа Соборності України.від молоді

З Днем Соборності

Сьогодні ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Плекаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас пам’ятаючи про незліченні жертви, принесені на вівтар незалежності, соборності, державності.