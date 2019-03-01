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  • Учора, 16:51
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Працівникам Ірпінської міськради правоохоронці оголосили про підозру

В листопаді 2019 року міськрада Ірпеня залишилася зачиненою у приймальний день громадян. Її співробітники бойкотували роботу.



За даним фактом слідчі поліції порушили кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, співробітників вищезазначеної установи неодноразово викликали на допити, однак частина з них двічі відмовилася від дачі показів.

Дії чотирьох працівників органу місцевого самоврядування поліція кваліфікувала за ст. 385 (Відмова свідка від давання показань) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді стягнення штрафу від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.
Двом з них вже оголошено про підозру. До суду подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу – особисте зобов’язання.
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сайт газети "Ірпінський вісник", visnyk-irpin.com.ua 
 Ірпінь поліція
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