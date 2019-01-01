» » У Бучі вимагають заборонити фотопослуги з тваринами
  • Сьогодні, 08:56
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучі вимагають заборонити фотопослуги з тваринами

Дід Мороз з виснаженими голубами та тхорами. У Бучі чоловік у костюмі казкового персонажу вже не перший рік експлуатує тварин. Він пропонує місцевим зробити з ними фото, таким чином заробляє собі на життя. Втім, громадськість використанням тварин обурена. Фотопослуги з тваринами вимагають заборонити на місцевому рівні.




Читайте також:
У Бучі діють Правила утримання домашніх собак та котів




До речі, в Україні від 21 лютого 2006 року за підписом Призидента України Віктора Ющенка вийшов закон "Про захист тварин від жорстокого поводження". Ми наводимо деякі витяги з цього закону:

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 6. Виховання гуманного ставлення до тварин
Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян.
Виховання гуманного ставлення до тварин передбачає формування високого рівня еколого-етич-ної свідомості та культури громадян.
Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.

Розділ II
ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ


Стаття 7. Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість
Умови утримання тварин повинні відповідати їхнім біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення для них умов утримання відповідно до вимог цього Закону.

Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологіс-ний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.


З приводу проблеми бродячих тварин ми звернулися за коментарем до Тетяни Бердікової, начальника інспекції по благоустрою селища...
1 0

ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 відеосюжет Буча
Напечатать
 Інші новини по темі:
Коли собака друг

Коли собака друг

законодавтство
У Бучі діють Правила утримання домашніх собак та котів

У Бучі діють Правила утримання домашніх собак та котів

Буча та регіон
Законопроект про запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин

Законопроект про запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин

Суспільство
В Ірпені облаштують зоопарк для свійських тварин

В Ірпені облаштують зоопарк для свійських тварин

Ірпінський вісник
Впевнені небайдужі бучанці, які стали на захист чотирилапих безхатченків

Впевнені небайдужі бучанці, які стали на захист чотирилапих безхатченків

Бучанські новини
у Бучі пройшов чемпіонат України серед собак усіх порід

у Бучі пройшов чемпіонат України серед собак усіх порід

Бучанські новини
В Україні запрацювала мапа з місцями прийому непотрібних речей

В Україні запрацювала мапа з місцями прийому непотрібних речей

Суспільство
Розмова з лікарем про стерилізацію тварин

Розмова з лікарем про стерилізацію тварин

Бучанські новини
Вкусила собака – відповість господар

Вкусила собака – відповість господар

статті
Проблема: Хто захистить від собак?

Проблема: Хто захистить від собак?

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.