У Бучі вимагають заборонити фотопослуги з тваринами



У Бучі діють Правила утримання домашніх собак та котів Читайте також:

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II

ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ

Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологіс-ний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.