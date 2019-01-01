У Бучі вимагають заборонити фотопослуги з тваринами

Дід Мороз з виснаженими голубами та тхорами. У Бучі чоловік у костюмі казкового персонажу вже не перший рік експлуатує тварин. Він пропонує місцевим зробити з ними фото, таким чином заробляє собі на життя. Втім, громадськість використанням тварин обурена. Фотопослуги з тваринами вимагають заборонити на місцевому рівні.
До речі, в Україні від 21 лютого 2006 року за підписом Призидента України Віктора Ющенка вийшов закон "Про захист тварин від жорстокого поводження". Ми наводимо деякі витяги з цього закону:
Розділ І
Стаття 6. Виховання гуманного ставлення до тварин
Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян.
Виховання гуманного ставлення до тварин передбачає формування високого рівня еколого-етич-ної свідомості та культури громадян.
Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.
Розділ II
Стаття 7. Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість
Умови утримання тварин повинні відповідати їхнім біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення для них умов утримання відповідно до вимог цього Закону.
З приводу проблеми бродячих тварин ми звернулися за коментарем до Тетяни Бердікової, начальника інспекції по благоустрою селища...
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До речі, в Україні від 21 лютого 2006 року за підписом Призидента України Віктора Ющенка вийшов закон "Про захист тварин від жорстокого поводження". Ми наводимо деякі витяги з цього закону:
Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 6. Виховання гуманного ставлення до тварин
Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян.
Виховання гуманного ставлення до тварин передбачає формування високого рівня еколого-етич-ної свідомості та культури громадян.
Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.
Розділ II
ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ
Стаття 7. Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість
Умови утримання тварин повинні відповідати їхнім біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення для них умов утримання відповідно до вимог цього Закону.
Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологіс-ний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.
Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.
З приводу проблеми бродячих тварин ми звернулися за коментарем до Тетяни Бердікової, начальника інспекції по благоустрою селища...