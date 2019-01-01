2020 рік: Послуга на розподіл газу двічі зростатиме в ціні. Як платитимемо за газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила підвищення тарифів газорозподільних мереж.
Крім того, облгазами та газзбутами анонсовано, що з 1 січня 2020 року вартість розподілу газу виставлятимуть в окремій платіжці.
Для розрахунку щомісячної плати за розподіл газу за основу береться обсяг споживання газу протягом року. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на розподіл. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно протягом року.
Чому в січні за газ прийшло дві платіжки?
В січні частина споживачів природного газу отримали дві платіжки.
Одну — від постачальника, на оплату спожитого палива в грудні 2019 року. У ній усе звично: платити треба за спожиті кубометри. В суму, крім вартості газу, включені гроші за його транспортування у грудні, розподіл і торгівельну надбавку для постачальника.
Інша платіжка — від оператора газорозподільних мереж, якому доведеться заплатити за те, що він у січні доставить газ споживачеві додому. Це не додаткові гроші — з платіжки просто вилучать суму за розподіл газу, і тепер її доведеться платити окремо.
У лютому в рахунку за спожитий у січні газ вже не буде суми за розподіл, а лише його вартість як товару, плата за транспортування в область та торгівельна націнка постачальника.
Січень — перший місяць, коли споживачам мають прийти дві окремі платіжки. І не факт, що всі газорозподільні компанії зможуть належно це організувати. До прикладу, оператор в «Тернопільгазі» не виключає, що споживачі можуть отримати платіжки в лютому, але одразу за два місяці. Затягувати з оплатою не рекомендують, бо інакше нараховуватиметься ще й пеня.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наприкінці грудня ухвалила пакет рішень для запуску ринку газу. На рівні закону він був ухвалений ще в 2015 році, проте не було необхідної «підзаконки».
Проте питання кількості платіжок та того, яка інформація в них має міститися, досі не вирішене. У Нацкомісії планують це зробити за кілька місяців. Проте навіть якщо споживач заплатив за розподіл газу авансом, його гроші не пропадуть, оскільки рішення НКРЕКП ніяк не вплине на операторів газорозподільних мереж.
Новий порядок має спростити споживачеві зміну постачальника газу.
Сума в платіжці за розподіл газу залежить від об’ємів спожитого. За основу братиметься об’єм використаного палива за попередній період (на 2020 рік це період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019 року), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів, що відповідають за постачання газу до споживача.
Найнижчий тариф в мешканців Києва — 33,6 копійки за один кубометр, найвищий — в мешканців Львівської області, яким газ розподіляє «Спектргаз» — 2 гривні 39 копійок за кубометр.
За розподіл газу доведеться платити щомісяця. Це мали б бути однакові суми за умови, що тариф на розподіл впродовж року не мінятиметься. Але не в 2020 — з 1 січня тариф уже зріс і ще раз зросте з 1 липня. Тому в першій половині року плата за розподіл буде дещо нижчою, ніж в другій.
Наприклад, мешканець Київської області, який у жовтні 2018 — вересні 2019 року використав для опалення будинку 1800 кубічних метрів газу, перші пів року платитиме 140,4 гривні щомісяця.
У другій половині року через підвищення тарифу сума зросте до 163,8 гривні/місяць.
Оператори мереж, які виставляють платіжки за розподіл, радять за можливості платити відразу за кілька місяців, а не за кожен окремо. Так, кажуть там, вдасться зекономити кілька гривень, не сплачуючи щоразу комісію.
З 1 січня 2020 року вони зросли на понад 46%. А з 1 липня планується ще одне підвищення - вже на 20%.Нововведення стосуються 44 регіональних газорозподільних компаній. З початку 2020 року тариф для них складає від 0,28 до 1,99 гривні за кубометр газу на місяць в залежності від регіону. А з 1 липня 2020 року - від 0,28 до 2,73 гривні за кубометр газу на місяць.
Найменші тарифи - 0,28 гривні - встановили для АТ «Київгаз». Найбільші ж – 2,73 гривні – для ТОВ «Спектргаз».
Крім того, облгазами та газзбутами анонсовано, що з 1 січня 2020 року вартість розподілу газу виставлятимуть в окремій платіжці.
Для розрахунку щомісячної плати за розподіл газу за основу береться обсяг споживання газу протягом року. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на розподіл. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно протягом року.
Дві платіжки замість одної: як платитимемо за газ у 2020 році?
Чому в січні за газ прийшло дві платіжки?
В січні частина споживачів природного газу отримали дві платіжки.
Одну — від постачальника, на оплату спожитого палива в грудні 2019 року. У ній усе звично: платити треба за спожиті кубометри. В суму, крім вартості газу, включені гроші за його транспортування у грудні, розподіл і торгівельну надбавку для постачальника.
Інша платіжка — від оператора газорозподільних мереж, якому доведеться заплатити за те, що він у січні доставить газ споживачеві додому. Це не додаткові гроші — з платіжки просто вилучать суму за розподіл газу, і тепер її доведеться платити окремо.
У лютому в рахунку за спожитий у січні газ вже не буде суми за розподіл, а лише його вартість як товару, плата за транспортування в область та торгівельна націнка постачальника.
Що робити тим, хто не отримав платіжки за розподіл?
Січень — перший місяць, коли споживачам мають прийти дві окремі платіжки. І не факт, що всі газорозподільні компанії зможуть належно це організувати. До прикладу, оператор в «Тернопільгазі» не виключає, що споживачі можуть отримати платіжки в лютому, але одразу за два місяці. Затягувати з оплатою не рекомендують, бо інакше нараховуватиметься ще й пеня.
Нащо за розподіл платити окремо?
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наприкінці грудня ухвалила пакет рішень для запуску ринку газу. На рівні закону він був ухвалений ще в 2015 році, проте не було необхідної «підзаконки».
Проте питання кількості платіжок та того, яка інформація в них має міститися, досі не вирішене. У Нацкомісії планують це зробити за кілька місяців. Проте навіть якщо споживач заплатив за розподіл газу авансом, його гроші не пропадуть, оскільки рішення НКРЕКП ніяк не вплине на операторів газорозподільних мереж.
Новий порядок має спростити споживачеві зміну постачальника газу.
Скільки доведеться платити і як часто?
Сума в платіжці за розподіл газу залежить від об’ємів спожитого. За основу братиметься об’єм використаного палива за попередній період (на 2020 рік це період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019 року), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів, що відповідають за постачання газу до споживача.
Найнижчий тариф в мешканців Києва — 33,6 копійки за один кубометр, найвищий — в мешканців Львівської області, яким газ розподіляє «Спектргаз» — 2 гривні 39 копійок за кубометр.
За розподіл газу доведеться платити щомісяця. Це мали б бути однакові суми за умови, що тариф на розподіл впродовж року не мінятиметься. Але не в 2020 — з 1 січня тариф уже зріс і ще раз зросте з 1 липня. Тому в першій половині року плата за розподіл буде дещо нижчою, ніж в другій.
Наприклад, мешканець Київської області, який у жовтні 2018 — вересні 2019 року використав для опалення будинку 1800 кубічних метрів газу, перші пів року платитиме 140,4 гривні щомісяця.
150 м3 (1/12 спожитого за минулий опалювальний період) * 0,93 грн/м3 (тариф оператора) = 140,4 грн.
У другій половині року через підвищення тарифу сума зросте до 163,8 гривні/місяць.
Оператори мереж, які виставляють платіжки за розподіл, радять за можливості платити відразу за кілька місяців, а не за кожен окремо. Так, кажуть там, вдасться зекономити кілька гривень, не сплачуючи щоразу комісію.