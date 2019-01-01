2020 рік: Послуга на розподіл газу двічі зростатиме в ціні. Як платитимемо за газ

З 1 січня 2020 року вони зросли на понад 46%. А з 1 липня планується ще одне підвищення - вже на 20%.

Найменші тарифи - 0,28 гривні - встановили для АТ «Київгаз». Найбільші ж – 2,73 гривні – для ТОВ «Спектргаз».

Дві платіжки замість одної: як платитимемо за газ у 2020 році?

Що робити тим, хто не отримав платіжки за розподіл?

Нащо за розподіл платити окремо?

Скільки доведеться платити і як часто?

150 м3 (1/12 спожитого за минулий опалювальний період) * 0,93 грн/м3 (тариф оператора) = 140,4 грн.