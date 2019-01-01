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В Ірпені відкрили нову амбулаторію

15 січня відкрилася нова амбулаторія сімейної медицини в Ірпені (вул. Білокур, 1а).


Площа амбулаторії: понад 200 квадратних метрів;
- 4 лікарських кабінети;
- кабінет щеплення, маніпуляційна;
- реєстратура відкритого типу;
- кімната для відпочинку персоналу;
- 3 лікарі загальної практики, 1 педіатр та завідувачка, та молодший медичний персонал.
- заявлена кількість обслуговування: 10 тисяч жителыв прилеглих районів.

Записатися на прийом:
+38(073)0030315
+38(099)0030315 (рестратура).













фото: Ірпінь-ТВ, www.itvua.tv
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амбулаторія Ірпінь медицина відеосюжет
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