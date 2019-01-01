В Ірпені відкрили нову амбулаторію

15 січня відкрилася нова амбулаторія сімейної медицини в Ірпені (вул. Білокур, 1а).
Площа амбулаторії: понад 200 квадратних метрів;
- 4 лікарських кабінети;
- кабінет щеплення, маніпуляційна;
- реєстратура відкритого типу;
- кімната для відпочинку персоналу;
- 3 лікарі загальної практики, 1 педіатр та завідувачка, та молодший медичний персонал.
- заявлена кількість обслуговування: 10 тисяч жителыв прилеглих районів.
Записатися на прийом:
+38(073)0030315
+38(099)0030315 (рестратура).
+38(073)0030315
+38(099)0030315 (рестратура).
фото: Ірпінь-ТВ, www.itvua.tv