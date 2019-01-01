В Ірпені відкрили нову амбулаторію

15 січня відкрилася нова амбулаторія сімейної медицини в Ірпені (вул. Білокур, 1а).

Записатися на прийом:

+38(073)0030315

+38(099)0030315 (рестратура).

Площа амбулаторії: понад 200 квадратних метрів;- 4 лікарських кабінети;- кабінет щеплення, маніпуляційна;- реєстратура відкритого типу;- кімната для відпочинку персоналу;- 3 лікарі загальної практики, 1 педіатр та завідувачка, та молодший медичний персонал.- заявлена кількість обслуговування: 10 тисяч жителыв прилеглих районів.