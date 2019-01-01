Бучанська співачка - учасниця конкурсу Арт-парад у Вітебську

Бучанська співачка Анастасія Мурміль представляла громаду на Міжнародному фестивалі-конкурсі "Арт-парад у Вітебську", зимовому супутнику "Слов'янського базара".

Три напружених, цікавих, пронищаних творчістю дні, 8 країн, 1000 учасників, відкрита система оцінювання.

"Хвилювання зашкалювало, адже ти не просто учасник конкурсу, а представник своєї країни, - зізналася Анастасія. - Отримала величезний досвід".