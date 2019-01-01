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Бучанська співачка - учасниця конкурсу Арт-парад у Вітебську

Бучанська співачка Анастасія Мурміль представляла громаду на Міжнародному фестивалі-конкурсі "Арт-парад у Вітебську", зимовому супутнику "Слов'янського базара".



Про це співачка повідомила на своїй сторінці Фейсбук:
Три напружених, цікавих, пронищаних творчістю дні, 8 країн, 1000 учасників, відкрита система оцінювання.
"Хвилювання зашкалювало, адже ти не просто учасник конкурсу, а представник своєї країни, - зізналася Анастасія. - Отримала величезний досвід".







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Мурміль Буча міські новації відеосюжет
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