Новорічне містечко "Бучанські чарівні передзвони" офіційно відкрито (фотофакт)

Традиційно у Бучанській міській раді влаштували свято для тих, ким опікується відділ служби у справах дітей і сім’ї БМР. Святий Миколай прийшов спочатку саме до діток-сиріт та діток, позбавлених батьківського піклування.

Новорічне містечко "Бучанські чарівні передзвони" офіційно відкрито

Конкурси, розваги, танці… Веселим сміхом і гомоном наповнився хол адміністративного приміщення. Радісна задоволена малеча, і щасливі обличчя дорослих, які мали можливість спостерігати за дійством.Крім солодких подарунків дітвора отримала купони на безкоштовне відвідування атракціонів та ковзанки.Святий Миколай роздав всім подарунки і з величезним мішком з дарами поїхав вулицями міста у кабріолеті до новорічного містечка – запалювати ялинку і спілкуватися із дітками громади.Свято вдалося: яскраве, веселе, незабутнє!Ковзанка теж засяяла різнокольоровими барвами, а юні фігуристи показали чудовий танець на ковзанах.У будиночку Святого Миколая дідусь слухав віршики від малечі та охоче фотографувався із дітками.