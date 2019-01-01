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Новорічне містечко "Бучанські чарівні передзвони" офіційно відкрито (фотофакт)

Традиційно у Бучанській міській раді влаштували свято для тих, ким опікується відділ служби у справах дітей і сім’ї БМР. Святий Миколай прийшов спочатку саме до діток-сиріт та діток, позбавлених батьківського піклування.


Конкурси, розваги, танці… Веселим сміхом і гомоном наповнився хол адміністративного приміщення. Радісна задоволена малеча, і щасливі обличчя дорослих, які мали можливість спостерігати за дійством.
Крім солодких подарунків дітвора отримала купони на безкоштовне відвідування атракціонів та ковзанки.
Святий Миколай роздав всім подарунки і з величезним мішком з дарами поїхав вулицями міста у кабріолеті до новорічного містечка – запалювати ялинку і спілкуватися із дітками громади.










Новорічне містечко "Бучанські чарівні передзвони" офіційно відкрито


Святий Миколай разом із помічниками Янголами, Мишою та дітками громади запалили вогники на новорічній ялинці. Вона яскрава і велична – як і годиться головна красуня у містечку. Але крім неї для задоволення відвідувачів багато цікавих фотозон, атракціони, смаколики.
Свято вдалося: яскраве, веселе, незабутнє!
Ковзанка теж засяяла різнокольоровими барвами, а юні фігуристи показали чудовий танець на ковзанах.
У будиночку Святого Миколая дідусь слухав віршики від малечі та охоче фотографувався із дітками.









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газета: "Бучанські новини"
Новий рік фотофакт відеосюжет Буча
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