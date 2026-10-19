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  • 19 жовтня 2026
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Бучанський сервісний центр МВС працює під час повітряних тривог

Безпека громадян і безперервність надання послуг – наш пріоритет
У Бучі облаштували укриття, де відвідувачі зможуть отримувати послуги сервісного центру МВС під час повітряних тривог. Це робить сервіс доступнішим навіть у періоди, коли через безпекову ситуацію роботу у звичайному приміщенні доводиться призупиняти.
В укритті за перший день роботи вже маємо і перші результати. Зокрема, пані Ірина отримала своє посвідчення водія - перший документ, виданий в нашому укритті в Бучі.
Загалом на Київщині це вже сьоме укриття, облаштоване для роботи сервісних центрів МВС. Кожне таке рішення – це крок до створення безпечніших умов для громадян і працівників та можливість організувати надання послуг з урахуванням реалій сьогодення.
У приміщенні можна отримати практично весь спектр стандартних послуг ТСЦ МВС – від переоформлення авто до видачі чи обміну посвідчення водія.
Виняток становить складання теоретичних іспитів з ПДР, оскільки проєкт потребує спеціально сертифікованого екзаменаційного комп'ютерного класу.
Адреса:
ТСЦ МВС № 3247: вул. Депутатська, 1В, місто Буча.

Адреса укриття: бульв. Богдана Хмельницького, 4, місто Буча.
• Графік роботи сервісного центру МВС:
Вівторок – п'ятниця: 08:00 – 17:00;
Субота: 08:00 – 15:45.
044 2901988
 ГСЦ Буча, Буча, ВІЙНА, ЦНАП, інфо-бот
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