Бучанський сервісний центр МВС працює під час повітряних тривог

Безпека громадян і безперервність надання послуг – наш пріоритет

У Бучі облаштували укриття, де відвідувачі зможуть отримувати послуги сервісного центру МВС під час повітряних тривог. Це робить сервіс доступнішим навіть у періоди, коли через безпекову ситуацію роботу у звичайному приміщенні доводиться призупиняти.

В укритті за перший день роботи вже маємо і перші результати. Зокрема, пані Ірина отримала своє посвідчення водія - перший документ, виданий в нашому укритті в Бучі.

Загалом на Київщині це вже сьоме укриття, облаштоване для роботи сервісних центрів МВС. Кожне таке рішення – це крок до створення безпечніших умов для громадян і працівників та можливість організувати надання послуг з урахуванням реалій сьогодення.

У приміщенні можна отримати практично весь спектр стандартних послуг ТСЦ МВС – від переоформлення авто до видачі чи обміну посвідчення водія.

Виняток становить складання теоретичних іспитів з ПДР, оскільки проєкт потребує спеціально сертифікованого екзаменаційного комп'ютерного класу.

• Адреса:

ТСЦ МВС № 3247: вул. Депутатська, 1В, місто Буча.



Адреса укриття: бульв. Богдана Хмельницького, 4, місто Буча.

• Графік роботи сервісного центру МВС:

Вівторок – п'ятниця: 08:00 – 17:00;

Субота: 08:00 – 15:45.

044 2901988