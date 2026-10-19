Повідомити про початок будівництва незабаром можна буде через Дію

У застосунку Дія готують нову послугу для тих, хто планує будівництво власного будинку чи господарської споруди.

Як це працюватиме?

Дані автоматично підтягуватимуться з державних реєстрів, а повідомлення формуватиметься без необхідності самостійно заповнювати заяву. Користувачу залишиться перевірити інформацію, підписати повідомлення за допомогою Дія.Підпису та надіслати його. Відстежувати статус можна буде також у застосунку.

Фактично одна з наймасовіших адміністративних процедур у сфері будівництва перетворюється на простий цифровий сервіс, доступний просто зі смартфона.

Зараз готуємося до запуску та запрошуємо замовників будівництва, які планують подавати повідомлення долучитися до бета-тестування!





Щоб взяти участь, необхідно:

Бути повнолітнім і мати верифікований РНОКПП.

Мати ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на проживання.

Мати зареєстрований у ЄДЕССБ будівельний паспорт або схему намірів забудови без зареєстрованої проєктної документації.

Мати активований Дія.Підпис для підписання повідомлення.

Зареєструватися для участі в тестуванні можна за посиланням: Зареєструватися для участі в тестуванні можна за посиланням: https://diia.gov.ua/povidomlennia-pro-pochatok-vykonannia...

Реєстрація триває до кінця жовтня 2026 року.

Це ще один крок до нашої мети – зробити будівельні послуги максимально простими, доступними та автоматизованими, та щоб взаємодія з державою займала лічені хвилини.