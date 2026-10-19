Повідомити про початок будівництва незабаром можна буде через Дію
У застосунку Дія готують нову послугу для тих, хто планує будівництво власного будинку чи господарської споруди.
Як це працюватиме?
Дані автоматично підтягуватимуться з державних реєстрів, а повідомлення формуватиметься без необхідності самостійно заповнювати заяву. Користувачу залишиться перевірити інформацію, підписати повідомлення за допомогою Дія.Підпису та надіслати його. Відстежувати статус можна буде також у застосунку.
Фактично одна з наймасовіших адміністративних процедур у сфері будівництва перетворюється на простий цифровий сервіс, доступний просто зі смартфона.
Зараз готуємося до запуску та запрошуємо замовників будівництва, які планують подавати повідомлення долучитися до бета-тестування!
Щоб взяти участь, необхідно:
Бути повнолітнім і мати верифікований РНОКПП.
Мати ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на проживання.
Мати зареєстрований у ЄДЕССБ будівельний паспорт або схему намірів забудови без зареєстрованої проєктної документації.
Мати активований Дія.Підпис для підписання повідомлення.
Реєстрація триває до кінця жовтня 2026 року.
Це ще один крок до нашої мети – зробити будівельні послуги максимально простими, доступними та автоматизованими, та щоб взаємодія з державою займала лічені хвилини.