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  • 19 жовтня 2026
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Повідомити про початок будівництва незабаром можна буде через Дію

Повідомити про початок будівництва незабаром можна буде через Дію
У застосунку Дія готують нову послугу для тих, хто планує будівництво власного будинку чи господарської споруди.
Як це працюватиме?
Дані автоматично підтягуватимуться з державних реєстрів, а повідомлення формуватиметься без необхідності самостійно заповнювати заяву. Користувачу залишиться перевірити інформацію, підписати повідомлення за допомогою Дія.Підпису та надіслати його. Відстежувати статус можна буде також у застосунку.
Фактично одна з наймасовіших адміністративних процедур у сфері будівництва перетворюється на простий цифровий сервіс, доступний просто зі смартфона.
Зараз готуємося до запуску та запрошуємо замовників будівництва, які планують подавати повідомлення долучитися до бета-тестування!


Щоб взяти участь, необхідно:

👉 Бути повнолітнім і мати верифікований РНОКПП.

👉 Мати ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на проживання.

👉 Мати зареєстрований у ЄДЕССБ будівельний паспорт або схему намірів забудови без зареєстрованої проєктної документації.

👉 Мати активований Дія.Підпис для підписання повідомлення.

🔗 Зареєструватися для участі в тестуванні можна за посиланням: https://diia.gov.ua/povidomlennia-pro-pochatok-vykonannia...
Реєстрація триває до кінця жовтня 2026 року.
Це ще один крок до нашої мети – зробити будівельні послуги максимально простими, доступними та автоматизованими, та щоб взаємодія з державою займала лічені хвилини.
 Дія.Бізнес, законодавство
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