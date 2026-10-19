Ракетний удар по Ірпеню 19 жовтня: 19 постраждалих, серед них 9 дітей, пошкоджено 84 об’єкти

Станом на 14:50 19 листопада, на жаль, в Ірпені внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Кількість постраждалих зросла до 19 людей. Серед них — 9 дітей.

У ніч проти 19 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київщині із застосуванням балістичних і крилатих ракет та ударних безпілотників. Значних руйнувань зазнав Ірпінь. Є загибла та постраждалі, серед яких — діти.

За останньою оприлюдненою інформацією, в Ірпені постраждали 19 людей, серед них 9 дітей. Також відомо про загибель жінки внаслідок влучання у приватний сектор. Раніше ДСНС повідомляла про трьох людей, доля яких залишалася невідомою.

Станом на 11:00 у місті зафіксовано пошкодження 84 об’єктів, зокрема 70 приватних будинків, чотирьох багатоповерхівок, шести автомобілів, виробничих і складських приміщень.

Пошкоджено підприємство «Екософт» та дитсадок «Казка»

За повідомленнями ЗМІ, під ракетний удар потрапили виробничі потужності компанії «Екософт» — українського виробника систем очищення води. Підприємство зазнало значних руйнувань. У 2022 році завод уже був практично повністю зруйнований внаслідок російського вторгнення.

Вибуховою хвилею також пошкоджено дитячий садок «Казка»: вибито вікна та частково пошкоджено панелі підвісної стелі.

Батьків просять тимчасово не приводити дітей до закладу. Про відновлення його роботи повідомлять додатково.

Усі заклади освіти Ірпінської громади 19 жовтня переведено на дистанційне навчання. За потреби уроки можуть проводитися в асинхронному форматі.

У місті працює гуманітарний штаб

Поблизу постраждалого житлового сектору розгорнуто гуманітарний штаб. Мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення пошкоджень, матеріальної допомоги та подальших дій.

Комунальні служби, волонтери й місцеві підприємці допомагають тимчасово закривати пошкоджені дахи та вибиті вікна, щоб захистити оселі від негоди.

Поліція приймає звернення мешканців і фіксує руйнування. Представники благодійного фонду «Право на захист» надають юридичні консультації. Також приймаються заяви на отримання матеріальної допомоги за міською програмою «Турбота».

Благодійна організація Global Empowerment Mission (GEM) забезпечить заміну пошкоджених вікон у приватних будинках, які постраждали внаслідок обстрілу.

Через атаку також зафіксовано численні пошкодження мереж інтернет-провайдера «BEST». Аварійні бригади працюють над відновленням зв’язку.

Куди звертатися постраждалим мешканцям

0 800 335 191 — гаряча лінія для постраждалих мешканців.

097 257 20 82 — фіксація пошкодженого майна.

Онлайн-форма звернення — для отримання допомоги та консультацій.

Першу медичну допомогу та психологічну підтримку можна отримати в амбулаторіях за адресами:

вул. Северинівська, 105-К;

вул. Любомира Гузара, 18-А.



Міська влада також закликає небайдужих мешканців допомогти будівельною плівкою та плитами OSB, які можна передати до штабів допомоги поблизу місць влучань.

Ліквідація наслідків російської атаки триває. Інформація щодо кількості постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.