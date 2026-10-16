Законопроєкт №16012 дозволить розблокувати приватизацію аварійного житла, пошкодженого внаслідок війни

Йдеться про неприватизовані квартири та будинки, які після обстрілів визнали аварійними. Сьогодні люди опиняються у правовій пастці: приватизувати таке житло вже неможливо, а без оформленого права власності — отримати компенсацію.
Урядовий законопроєкт №16012 має усунути цю перешкоду. Він дозволить приватизувати аварійне житло на підконтрольних Україні територіях, щоб надалі люди могли скористатися механізмом компенсації.
Про це Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін повідомив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді.
Окреме питання — житло в населених пунктах, території яких через фактичний стан інфраструктури є непридатними для людської активності чи життєдіяльності. У таких випадках стандартний механізм оцінки не дає змоги справедливо визначити право на компенсацію та потребує законодавчого врегулювання. Мінрегіон підтримує рішення, закладені в проєкті закону №11444, які дозволять усунути правові перешкоди й забезпечити людям доступ до компенсацій. Зокрема, скасування вимоги обстежувати об’єкти нерухомості, розташовані на територіях, непридатних для життя.