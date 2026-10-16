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  • Учора, 16:08
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Законопроєкт №16012 дозволить розблокувати приватизацію аварійного житла, пошкодженого внаслідок війни

Мінрегіон працює над усуненням законодавчих перешкод, через які тисячі українських родин не можуть отримати компенсацію за пошкоджене або знищене житло.

Йдеться про неприватизовані квартири та будинки, які після обстрілів визнали аварійними. Сьогодні люди опиняються у правовій пастці: приватизувати таке житло вже неможливо, а без оформленого права власності — отримати компенсацію.
Урядовий законопроєкт №16012 має усунути цю перешкоду. Він дозволить приватизувати аварійне житло на підконтрольних Україні територіях, щоб надалі люди могли скористатися механізмом компенсації.

Про це Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін повідомив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді.
«Напрацювання для необхідних змін до підзаконних актів уже є. Тож після ухвалення закону зможемо оперативно запустити механізм, який дозволить людям оформити право власності та отримати компенсацію», — зазначив Міністр.

Окреме питання — житло в населених пунктах, території яких через фактичний стан інфраструктури є непридатними для людської активності чи життєдіяльності. У таких випадках стандартний механізм оцінки не дає змоги справедливо визначити право на компенсацію та потребує законодавчого врегулювання. Мінрегіон підтримує рішення, закладені в проєкті закону №11444, які дозволять усунути правові перешкоди й забезпечити людям доступ до компенсацій. Зокрема, скасування вимоги обстежувати об’єкти нерухомості, розташовані на територіях, непридатних для життя.
 законодавство, ВІЙНА
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