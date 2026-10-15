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  • 15 жовтня 2026
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У Бучі призначили нового начальника відділу освіти

Новим очільником відділу освіти Бучанської міської ради став Святослав Катан.
Він здобув ступінь магістра історії в Уманському державному педагогічному університеті.
Професійну діяльність у Бучанській громаді розпочав учителем історії в ліцеї №5. Згодом очолив Гаврилівський заклад загальної середньої освіти №8.
На керівній посаді зарекомендував себе як ініціативний управлінець, прихильник сучасних освітніх підходів та розвитку педагогічного колективу.
Серед головних пріоритетів на новій посаді — розвиток освітньої галузі громади, підтримка вчителів та створення умов для якісного навчання й розкриття здібностей кожної дитини.
 освіта, Буча, відділ освіти
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