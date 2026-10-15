У Бучі призначили нового начальника відділу освіти

Святослав Катан. Новим очільником відділу освіти Бучанської міської ради став

Він здобув ступінь магістра історії в Уманському державному педагогічному університеті.

Професійну діяльність у Бучанській громаді розпочав учителем історії в ліцеї №5. Згодом очолив Гаврилівський заклад загальної середньої освіти №8.

На керівній посаді зарекомендував себе як ініціативний управлінець, прихильник сучасних освітніх підходів та розвитку педагогічного колективу.

Серед головних пріоритетів на новій посаді — розвиток освітньої галузі громади, підтримка вчителів та створення умов для якісного навчання й розкриття здібностей кожної дитини.