Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Графік роботи флюрографії та рентгену в Бучі
  • Учора, 15:23
  • 11
  • 0
+aA | -Aa 

Графік роботи флюрографії та рентгену в Бучі

Кабінет флюрографії в місті Буча працює за графіком:
вівторок та четвер:
з 08:00 до 12:00 години
Кабінет рентгену:
понеділок, середа, п'ятниця:
з 08:00 до 12:00 години
Консультативно-діагностичне відділення:
м. Буча, вул. В. Ковальського, 59 Д.

Телеграм канал сайту: https://telegram.me/buchainfo
Інфо-Бот: https://telegram.me/buchacomua_bot
Бучанський консультативно-діагностичний центр 
 Буча, медицина
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Управління ЦНАП: Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка графік роботи

Управління ЦНАП: Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка графік роботи

Буча та регіон
18 березня, Буча: День донора

18 березня, Буча: День донора

Буча та регіон
Бучанський ЦНАП, паспортний стіл. Графік роботи та телефон

Бучанський ЦНАП, паспортний стіл. Графік роботи та телефон

Буча та регіон
Мешканцям Бучанської ОТГ: Про електронну чергу в медичні установи

Мешканцям Бучанської ОТГ: Про електронну чергу в медичні установи

Буча та регіон
Телефони колцентру Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги

Телефони колцентру Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги

Буча та регіон
Графік роботи бучанської поліклініки на новорічні свята

Графік роботи бучанської поліклініки на новорічні свята

Буча та регіон
У Бучі встановили мамограф

У Бучі встановили мамограф

Буча та регіон
Бучанська громада: "Лікарі світу" безкоштовно надають психологічну допомогу

Бучанська громада: "Лікарі світу" безкоштовно надають психологічну допомогу

Буча та регіон
Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

Буча та регіон
Амбулаторія №2 в Бучі. Графік роботи

Амбулаторія №2 в Бучі. Графік роботи

Буча та регіон
Графік роботи амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Графік роботи амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Буча та регіон
Бучанська міська поліклініка припинила своє існування

Бучанська міська поліклініка припинила своє існування

Буча та регіон
"Нова Пошта" працює в Ірпені та Бучі

"Нова Пошта" працює в Ірпені та Бучі

Буча та регіон
У Бучі розпочав функціонувати мамограф

У Бучі розпочав функціонувати мамограф

Буча та регіон
Сучасне стоматологічне обладнання надійшло від з міста-побратима Бергіш-Гладбах

Сучасне стоматологічне обладнання надійшло від з міста-побратима Бергіш-Гладбах

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар