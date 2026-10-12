Учора, 15:23 11 0 +aA | -Aa Графік роботи флюрографії та рентгену в Бучі Кабінет флюрографії в місті Буча працює за графіком: вівторок та четвер: з 08:00 до 12:00 години Кабінет рентгену: понеділок, середа, п'ятниця: з 08:00 до 12:00 години Консультативно-діагностичне відділення: м. Буча, вул. В. Ковальського, 59 Д. Телеграм канал сайту: https://telegram.me/buchainfoІнфо-Бот: https://telegram.me/buchacomua_bot Бучанський консультативно-діагностичний центр Буча, медицина Новини в телеграм Ctrl+Enter