В Україні змінили правила відключення електроенергії за борги

З 1 жовтня 2026 року в Україні діють нові правила відключення електроенергії за заборгованість. НКРЕКП посилила захист побутових споживачів та врегулювала порядок відновлення електропостачання.

Головні зміни:

Борг до 1 664 грн. Якщо на момент оформлення попередження заборгованість була меншою за цю суму, споживач не повинен оплачувати роботи з відключення та повторного підключення електроенергії.

Порушення процедури. Якщо електропостачання припинили з порушенням установлених правил, витрати на відключення та відновлення не покладаються на споживача.

Прозора вартість робіт. Енергокомпанії зобов'язані оприлюднювати тарифи на відключення та підключення, а також обирати найменш витратний спосіб виконання робіт.

Терміни відновлення. Після усунення причин відключення електропостачання мають відновити протягом трьох робочих днів у містах та п'яти — у сільській місцевості.



Важливо: нові правила не забороняють відключати світло за невеликі борги, але звільняють споживачів від додаткових витрат за визначених умов.

Експерти радять своєчасно передавати показники лічильників, перевіряти нарахування та оскаржувати помилкові борги.