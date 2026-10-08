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В Україні змінили правила відключення електроенергії за борги

З 1 жовтня 2026 року в Україні діють нові правила відключення електроенергії за заборгованість. НКРЕКП посилила захист побутових споживачів та врегулювала порядок відновлення електропостачання.
Головні зміни:
  • Борг до 1 664 грн. Якщо на момент оформлення попередження заборгованість була меншою за цю суму, споживач не повинен оплачувати роботи з відключення та повторного підключення електроенергії.


  • Порушення процедури. Якщо електропостачання припинили з порушенням установлених правил, витрати на відключення та відновлення не покладаються на споживача.


  • Прозора вартість робіт. Енергокомпанії зобов'язані оприлюднювати тарифи на відключення та підключення, а також обирати найменш витратний спосіб виконання робіт.


  • Терміни відновлення. Після усунення причин відключення електропостачання мають відновити протягом трьох робочих днів у містах та п'яти — у сільській місцевості.


Важливо: нові правила не забороняють відключати світло за невеликі борги, але звільняють споживачів від додаткових витрат за визначених умов.
Експерти радять своєчасно передавати показники лічильників, перевіряти нарахування та оскаржувати помилкові борги.
Джерело: НКРЕКП 
 ВІЙНА, законодавство
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