Штрафи до 51 000 грн за самовільне проникнення на військові об’єкти

Розмір штрафу залежатиме від обставин:
• 8 500–17 000 грн – базовий склад правопорушення;
• до 34 000 грн – за повторне протягом року порушення;
• до 51 000 грн – за проникнення в умовах особливого періоду.
Законопроєкт визначає й саме поняття військового об’єкта.
Це, зокрема, охоронювані та відповідно позначені території, будівлі й споруди, а також військові транспортні засоби, техніка та озброєння.
Зміни мають посилити захист військових об’єктів, зменшити ризик розголошення інформації про їхнє розташування та інфраструктуру, підвищити безпеку цивільних.