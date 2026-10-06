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  • Учора, 17:51
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Штрафи до 51 000 грн за самовільне проникнення на військові об’єкти

Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міноборони законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за це порушення.

Розмір штрафу залежатиме від обставин:
• 8 500–17 000 грн – базовий склад правопорушення;
• до 34 000 грн – за повторне протягом року порушення;
• до 51 000 грн – за проникнення в умовах особливого періоду.

Законопроєкт визначає й саме поняття військового об’єкта.
Це, зокрема, охоронювані та відповідно позначені території, будівлі й споруди, а також військові транспортні засоби, техніка та озброєння.

Зміни мають посилити захист військових об’єктів, зменшити ризик розголошення інформації про їхнє розташування та інфраструктуру, підвищити безпеку цивільних.
 законодавство, ВІЙНА
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