Штрафи до 51 000 грн за самовільне проникнення на військові об’єкти

Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міноборони законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за це порушення.



Розмір штрафу залежатиме від обставин:

• 8 500–17 000 грн – базовий склад правопорушення;

• до 34 000 грн – за повторне протягом року порушення;

• до 51 000 грн – за проникнення в умовах особливого періоду.



Законопроєкт визначає й саме поняття військового об’єкта.

Це, зокрема, охоронювані та відповідно позначені території, будівлі й споруди, а також військові транспортні засоби, техніка та озброєння.



Зміни мають посилити захист військових об’єктів, зменшити ризик розголошення інформації про їхнє розташування та інфраструктуру, підвищити безпеку цивільних.