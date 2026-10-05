У Бучі завершили облаштування колового руху на перехресті вулиць Тячівської та Києво-Мироцької



Це перехрестя тривалий час було незручним для водіїв: нормальному проїзду заважали електроопора та паркан. Під час реконструкції їх вдалося перенести, а рух транспорту організувати по-новому.

Колове перехрестя має зробити цю ділянку більш впорядкованою та безпечною, зменшити кількість конфліктних маневрів і спростити проїзд автомобілів у різних напрямках.

Роботи розпочали ще у червні — до запровадження нинішніх обмежень на відповідні видатки. У міській раді зазначають, що, попри обмежені можливості бюджету, у громаді продовжують шукати ресурси для реалізації проєктів, які підвищують безпеку та покращують міську інфраструктуру.

А щоб оцінити зміни, достатньо порівняти, як це перехрестя виглядало до реконструкції і як виглядає тепер.