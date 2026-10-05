Це перехрестя тривалий час було незручним для водіїв: нормальному проїзду заважали електроопора та паркан. Під час реконструкції їх вдалося перенести, а рух транспорту організувати по-новому.
У Бучі завершили облаштування колового руху на перехресті вулиць Тячівської та Києво-Мироцької
Це перехрестя тривалий час було незручним для водіїв: нормальному проїзду заважали електроопора та паркан. Під час реконструкції їх вдалося перенести, а рух транспорту організувати по-новому.
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Прес-служба Бучанської міської ради
|міські новації, Буча, фотофакт, коптер