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  • Учора, 09:52
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У Бучі завершили облаштування колового руху на перехресті вулиць Тячівської та Києво-Мироцької


Це перехрестя тривалий час було незручним для водіїв: нормальному проїзду заважали електроопора та паркан. Під час реконструкції їх вдалося перенести, а рух транспорту організувати по-новому.
Колове перехрестя має зробити цю ділянку більш впорядкованою та безпечною, зменшити кількість конфліктних маневрів і спростити проїзд автомобілів у різних напрямках.
Роботи розпочали ще у червні — до запровадження нинішніх обмежень на відповідні видатки. У міській раді зазначають, що, попри обмежені можливості бюджету, у громаді продовжують шукати ресурси для реалізації проєктів, які підвищують безпеку та покращують міську інфраструктуру.
А щоб оцінити зміни, достатньо порівняти, як це перехрестя виглядало до реконструкції і як виглядає тепер.
Прес-служба Бучанської міської ради 
 міські новації, Буча, фотофакт, коптер
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