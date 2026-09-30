Що робити, якщо зник мобільний зв’язок або інтернет

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЗНИК МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК ТА ІНТЕРНЕТ

Збережіть цю інформацію — вона може знадобитися під час тривалих відключень електроенергії або перебоїв у роботі мереж.

1. Немає мобільного інтернету, але телефон бачить мережу

Спробуйте звичайний дзвінок або SMS. Текстове повідомлення потребує значно менше ресурсів мережі та інколи проходить навіть тоді, коли мобільний інтернет уже не працює.

2. Мережа вашого оператора зникла

Спробуйте національний роумінг:

Налаштування телефону → Мобільна мережа → Оператор → вимкніть автоматичний вибір мережі → виберіть доступну мережу іншого українського оператора.

Після підключення спробуйте зателефонувати або надіслати SMS.

3. Мобільного зв’язку немає, але є Wi-Fi

Підключіться до будь-якої доступної мережі Wi-Fi. Інтернет може працювати навіть тоді, коли мобільні базові станції недоступні.

112 Ukraine (посилання на сайт 112>>). Через нього можна звернутися до екстрених служб за наявності доступу до інтернету, навіть якщо немає мобільного сигналу. Заздалегідь встановіть офіційний застосунок. Через нього можна звернутися до екстрених служб за наявності доступу до інтернету, навіть якщо немає мобільного сигналу.

4. Немає ні мобільної мережі, ні інтернету

Звичайні Telegram, Viber, WhatsApp та інші інтернет-месенджери у такій ситуації не працюватимуть.

Існують програми для обміну короткими повідомленнями між телефонами поблизу через Bluetooth або локальну Wi-Fi-мережу, наприклад Bridgefy та Briar. Їх потрібно встановити та налаштувати заздалегідь.

Важливо: це допоміжний варіант із невеликою дальністю дії, а не повноцінна заміна мобільного зв’язку.

5. Якщо зв’язку немає тривалий час

Заздалегідь домовтеся з рідними про місце зустрічі, якщо телефони перестануть працювати.

Дізнайтеся, де поруч розташовані Пункти незламності, підрозділи ДСНС, поліції та інші місця, де можна отримати допомогу або інформацію.

Карту Пунктів незламності бажано завантажити в застосунку Дія для використання офлайн.

Головне: не розраховуйте на один спосіб зв’язку. SMS, національний роумінг, Wi-Fi, офлайн-карта та заздалегідь визначене місце зустрічі можуть стати резервними варіантами.

Актуальні офіційні рекомендації під час надзвичайної ситуації перевіряйте у повідомленнях ДСНС, МВС та місцевих органів влади.

__

Телеграм канал сайту: https://telegram.me/buchainfo

Бот "Візитниця району": https://telegram.me/biz_buchainfo_bot

Viber Чат група + новини: Буча Новини | bucha.info