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  • 24 вересня 2026
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В яких випадках потрібно викликати «швидку», а які потребують звернення до сімейного лікаря

Екстрена медична допомога працює в умовах великих навантажень, адже до рутинних викликів дедалі частіше додається потреба реагувати на наслідки російських атак. 

Підстави, за яких бригада «екстренки» виїжджає на виклик, визначені наказом МОЗ № 583 від 26 березня 2021 року.

Коли ви телефонуєте за номером 103, диспетчер оцінює, чи потрібна «швидка», і якщо так – надсилає до вас бригаду, якщо ж ситуація не критична – вас проконсультують телефоном.

Будь ласка, викликайте «швидку» лише у дійсно екстрених ситуаціях та пропускайте її автомобілі на дорогах. Це дозволяє медикам оперативно дістатися до тих, хто потребує термінової допомоги, і може врятувати життя.

Диспетчерські служби центрів «екстренки» приймають та опрацьовують виклики безперервно, навіть під час повітряних тривог. 
Проте прибуття бригади до місць обстрілів здійснюється з урахуванням інформації про безпечність доступу до них.

 ВІЙНА, медицина
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