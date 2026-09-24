В яких випадках потрібно викликати «швидку», а які потребують звернення до сімейного лікаря

Підстави, за яких бригада «екстренки» виїжджає на виклик, визначені наказом МОЗ № 583 від 26 березня 2021 року.
Коли ви телефонуєте за номером 103, диспетчер оцінює, чи потрібна «швидка», і якщо так – надсилає до вас бригаду, якщо ж ситуація не критична – вас проконсультують телефоном.
Будь ласка, викликайте «швидку» лише у дійсно екстрених ситуаціях та пропускайте її автомобілі на дорогах. Це дозволяє медикам оперативно дістатися до тих, хто потребує термінової допомоги, і може врятувати життя.
Диспетчерські служби центрів «екстренки» приймають та опрацьовують виклики безперервно, навіть під час повітряних тривог.