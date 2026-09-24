В яких випадках потрібно викликати «швидку», а які потребують звернення до сімейного лікаря

Екстрена медична допомога працює в умовах великих навантажень, адже до рутинних викликів дедалі частіше додається потреба реагувати на наслідки російських атак.



Підстави, за яких бригада «екстренки» виїжджає на виклик, визначені



Коли ви телефонуєте за номером 103, диспетчер оцінює, чи потрібна «швидка», і якщо так – надсилає до вас бригаду, якщо ж ситуація не критична – вас проконсультують телефоном.



Будь ласка, викликайте «швидку» лише у дійсно екстрених ситуаціях та пропускайте її автомобілі на дорогах. Це дозволяє медикам оперативно дістатися до тих, хто потребує термінової допомоги, і може врятувати життя.



Диспетчерські служби центрів «екстренки» приймають та опрацьовують виклики безперервно, навіть під час повітряних тривог. Підстави, за яких бригада «екстренки» виїжджає на виклик, визначені наказом МОЗ № 583 від 26 березня 2021 року Коли ви телефонуєте за номером, диспетчер оцінює, чи потрібна «швидка», і якщо так – надсилає до вас бригаду, якщо ж ситуація не критична – вас проконсультують телефоном.

Проте прибуття бригади до місць обстрілів здійснюється з урахуванням інформації про безпечність доступу до них.