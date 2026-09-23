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  • 23 вересня 2026
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МОН: Про коригування часу уроків під час тривалих повітряних тривог

На запит учителів МОН спільно з педагогами, батьківськими організаціями, директорами шкіл і керівниками управлінь освіти розробило методичні рекомендації. Вони допомагають школам адаптувати освітній процес до різних безпекових умов.
Що це означає на практиці?

🔹 Гнучка тривалість уроків. Якщо заняття відбуваються в укритті, учитель може за потреби скоригувати їхню тривалість з врахуванням віку та психоемоційного стану учнів. При цьому необхідно адаптувати навчальний матеріал, щоб учні досягли результатів, передбачених освітньою програмою.

🔹 Коригування розкладу. Якщо через тривалу повітряну тривогу учні пропустили заняття, у початковій школі можна змінити їхню послідовність, щоб після відбою приділити необхідний час предметам, які потребують більшої концентрації та безпосередньої роботи з учителем. У базовій і старшій школі це також можливо, однак потребує завчасного опрацювання керівництвом закладу різних сценаріїв коригування розкладу.

🔹 Урахування стану дітей. Якщо учні виснажені після кількох годин в укритті або нічних обстрілів, учитель може змінити формат заняття. Якщо запланованих результатів навчання вже досягнуто, частину часу можна використати для психологічного розвантаження.

МОН не встановлює вимоги скорочувати всі уроки. Методичні рекомендації передбачають можливість адаптувати навчання до конкретних обставин, зберігаючи його якість.

Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервної навчальної діяльності:
• 1 клас — 35 хвилин;
• 2–4 класи — 40 хвилин;
• 5–11(12) класи — 45 хвилин.

Це максимальна, а не обов’язкова тривалість кожного заняття. Стаття 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту» також передбачає можливість закладу освіти гнучко організовувати освітній процес, зокрема визначати тривалість занять з урахуванням установлених законодавством вимог.

Безпекова ситуація в громадах суттєво відрізняється, тому єдиного розкладу, чи формату занять, який підходив би всім школам, бути не може. МОН рекомендує керівникам закладів заздалегідь передбачити різні сценарії організації навчання на випадок тривалих і повторюваних повітряних тривог. Міністерство перебуває на постійному зв’язку з регіонами та допомагає школам у цьому процесі.

Пріоритет — безпека та здоров’я дітей і збереження якості освіти. Школи повинні мати можливість гнучко організовувати навчання відповідно до реальних умов, у яких перебувають учні та вчителі.
 освіта, ВІЙНА, Буча
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