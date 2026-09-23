Як зміниться робота міських відділень Укрпошти

Укрпошта змінює черговість обслуговування у міських відділеннях, де працюють два і більше вікон.

Першими обслуговуватимуть клієнтів, які відправляють посилки, наступними — тих, хто їх отримує.



Відправникам і отримувачам посилок потрібно повідомити про це оператора відділення.

Залежно від завантаженості працівник спрямує клієнтів до відповідного вікна та організує черговість. Такий розподіл дасть змогу вчасно обслуговувати клієнтів, які прийшли по пенсію чи соціальну виплату, сплатити комунальні платежі або скористатися іншими послугами.



Укрпошта запроваджує новий формат, бо повітряні тривоги, обстріли та вимушені зміни маршрутів створюють додаткове навантаження на логістику по всій країні. Пріоритетне приймання допоможе зменшити ризик затримок на початку маршруту та дасть змогу посилкам швидше вирушати з відділень до отримувачів.