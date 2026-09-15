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  • 15 вересня 2026
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100-річний ювілей «ЮТЕМ Груп»

У Бучі відбулася урочиста подія — одна з провідних будівельно-монтажних компаній енергетичної галузі України, Група компаній «ЮТЕМ», відзначила століття!

Історія почалась 1926 року з невеликої монтажної контори у 25 працівників, а сьогодні це ціла система спеціалізованих підприємств, що будувала енергетику Києва, теплові станції та об'єкти далеко за межами України.
Головна вулиця Бучі — Енергетиків — названа на честь працівників «ЮТЕМ», які колись оселилися тут зі своїми родинами.
Компанія — один із найбільших платників податків громади, а після деокупації Бучі однією з перших відновила діяльність, ставши «промінчиком надії» для міста.
Кульмінацією урочистостей стало відкриття пам'ятного 5-тонного знаку зі сталі Кортен на честь ювілею.
газета Бучанські новини 
 ЮТЕМ, Буча, міські новації, Федорук Анатолій Петрович, відеосюжет
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