100-річний ювілей «ЮТЕМ Груп»

У Бучі відбулася урочиста подія — одна з провідних будівельно-монтажних компаній енергетичної галузі України, Група компаній «ЮТЕМ», відзначила століття!

Історія почалась 1926 року з невеликої монтажної контори у 25 працівників, а сьогодні це ціла система спеціалізованих підприємств, що будувала енергетику Києва, теплові станції та об'єкти далеко за межами України.

Головна вулиця Бучі — Енергетиків — названа на честь працівників «ЮТЕМ», які колись оселилися тут зі своїми родинами.

Компанія — один із найбільших платників податків громади, а після деокупації Бучі однією з перших відновила діяльність, ставши «промінчиком надії» для міста.

Кульмінацією урочистостей стало відкриття пам'ятного 5-тонного знаку зі сталі Кортен на честь ювілею.