Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » Суспільство » МОН: Як школам організовувати навчання під час повітряних тривог
  • 14 вересня 2026
  • 35
  • 0
+aA | -Aa 

МОН: Як школам організовувати навчання під час повітряних тривог

Міністерство освіти і науки України підготувало методичні рекомендації щодо організації навчання в умовах воєнного стану. Школам пропонують використовувати три основні моделі: очну, комбіновану та дистанційну — залежно від безпекової ситуації й можливостей закладу.
Якщо повітряна тривога триває на початку навчального дня, учні та працівники не повинні вирушати до школи. Навчання розпочинається дистанційно, а про подальший формат адміністрація повідомляє через визначені канали зв’язку.
Якщо укриття пристосоване для проведення занять, освітній процес може продовжуватися в ньому. Учням, які не можуть приєднатися до онлайн-уроків, мають забезпечити доступ до матеріалів та завдань в асинхронному форматі.
Кожна школа повинна заздалегідь розробити алгоритми переходу між різними моделями навчання, підготувати відповідні розклади та визначити основний і резервний канали комунікації.







mon.gov.ua 
 освіта, ВІЙНА
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
У середу, 26 жовтня, всі заклади освіти Київської області мають змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах

У середу, 26 жовтня, всі заклади освіти Київської області мають змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах

Суспільство
Діти здобуватимуть середню освіту за схемою 5+4+3

Діти здобуватимуть середню освіту за схемою 5+4+3

Суспільство
У восьми областях України відновлюється навчальний процес

У восьми областях України відновлюється навчальний процес

Суспільство
Роз’яснення від МОН і МОЗ: Чи будуть дітей без щеплень пускати до шкіл і садочків

Роз’яснення від МОН і МОЗ: Чи будуть дітей без щеплень пускати до шкіл і садочків

Суспільство
1 вересня діти не підуть до школи: у МОН розповіли, яким буде навчання з осені

1 вересня діти не підуть до школи: у МОН розповіли, яким буде навчання з осені

Суспільство
Безпека дітей під час онлайн-навчання: поради кіберполіції

Безпека дітей під час онлайн-навчання: поради кіберполіції

Суспільство
У Німеччині повністю скасували оплату за навчання. І для українців теж

У Німеччині повністю скасували оплату за навчання. І для українців теж

Суспільство
Офіцери Служби освітньої безпеки — один поліцейський у навчальному закладі

Офіцери Служби освітньої безпеки — один поліцейський у навчальному закладі

Суспільство
ДПА у 4 та 9 класах скасовано. ЗНО обовязково проведуть

ДПА у 4 та 9 класах скасовано. ЗНО обовязково проведуть

Суспільство
МОН представило проект реформи з 12-річною шкільною освітою

МОН представило проект реформи з 12-річною шкільною освітою

Суспільство
На Київщині ветерани проходять професійне навчання для кар’єрного зростання

На Київщині ветерани проходять професійне навчання для кар’єрного зростання

Суспільство
Дитячим садочкам та школам дозволили приймати дітей без щеплень

Дитячим садочкам та школам дозволили приймати дітей без щеплень

Суспільство
МОН про реформу старшої школи

МОН про реформу старшої школи

Суспільство
МОН звільняє школи від зайвої звітності

МОН звільняє школи від зайвої звітності

Суспільство
Шкільний атестат середньої освіти замінять на свідоцтво

Шкільний атестат середньої освіти замінять на свідоцтво

Суспільство
Коментарів: 0
Додати коментар