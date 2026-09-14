МОН: Як школам організовувати навчання під час повітряних тривог

Міністерство освіти і науки України підготувало методичні рекомендації щодо організації навчання в умовах воєнного стану. Школам пропонують використовувати три основні моделі: очну, комбіновану та дистанційну — залежно від безпекової ситуації й можливостей закладу.

Якщо повітряна тривога триває на початку навчального дня, учні та працівники не повинні вирушати до школи. Навчання розпочинається дистанційно, а про подальший формат адміністрація повідомляє через визначені канали зв’язку.

Якщо укриття пристосоване для проведення занять, освітній процес може продовжуватися в ньому. Учням, які не можуть приєднатися до онлайн-уроків, мають забезпечити доступ до матеріалів та завдань в асинхронному форматі.

Кожна школа повинна заздалегідь розробити алгоритми переходу між різними моделями навчання, підготувати відповідні розклади та визначити основний і резервний канали комунікації.