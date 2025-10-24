Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Буча: Напав з ножем на неповнолітню дівчину та чоловіка
  24 жовтня 2025
Буча: Напав з ножем на неповнолітню дівчину та чоловіка

Напав з ножем на неповнолітню дівчину та чоловіка: — поліцейські Київщини повідомили про підозру фігуранту.

Поліцейські затримали 29-річного зловмисника у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловік напав на 16-річну дівчину, завдавши їй ножові поранення, а згодом поранив місцевого мешканця. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. (https://kv.npu.gov.ua/news/napav-z-nozhem-na-nepovnolitniu-divchynu-ta-cholovika-politseiski-kyivshchyny-povidomyly-pro-pidozru-fihurantu?v=68fb3beef4127)

22 жовтня о 19:30 години, до поліції надійшло повідомлення про напад на неповнолітню поблизу залізничної станції у Бучі.

Правоохоронці попередньо встановили, що зловмисник, скориставшись темним часом доби та відсутністю перехожих, наніс дівчині удари ножем у шию та спину, після чого втік. Завдяки своєчасно наданій допомозі потерпіла залишилася жива.

Того ж вечора, фігурант, перебуваючи у місті Ірпінь, під час виниклої суперечки, вдарив ножем 49-річного чоловіка у спину, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.

👮‍♂️📃Слідчі повідомили фігуранту про підозру за замах на умисне вбивство та умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 ККУ).
Поліція Київщини 
