Буча: Напав з ножем на неповнолітню дівчину та чоловіка

Поліцейські затримали 29-річного зловмисника у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Чоловік напав на 16-річну дівчину, завдавши їй ножові поранення, а згодом поранив місцевого мешканця. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. (https://kv.npu.gov.ua/news/napav-z-nozhem-na-nepovnolitniu-divchynu-ta-cholovika-politseiski-kyivshchyny-povidomyly-pro-pidozru-fihurantu?v=68fb3beef4127)
22 жовтня о 19:30 години, до поліції надійшло повідомлення про напад на неповнолітню поблизу залізничної станції у Бучі.
Правоохоронці попередньо встановили, що зловмисник, скориставшись темним часом доби та відсутністю перехожих, наніс дівчині удари ножем у шию та спину, після чого втік. Завдяки своєчасно наданій допомозі потерпіла залишилася жива.
Того ж вечора, фігурант, перебуваючи у місті Ірпінь, під час виниклої суперечки, вдарив ножем 49-річного чоловіка у спину, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.
👮♂️📃Слідчі повідомили фігуранту про підозру за замах на умисне вбивство та умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 ККУ).