Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Бучі відбувся Чемпіонат України з фрі-файту
  • 21 жовтня 2025
У Бучі відбувся Чемпіонат України з фрі-файту


Яскраве завершення спортивного сезону! Упродовж вихідних Бучанська Академія спорту стала епіцентром бойового духу, сили та витривалості. На татамі вийшли понад 400 спортсменів із 15 областей України, які змагалися за звання найсильніших у чемпіонаті з фрі-файту.

Кожен поєдинок дарував справжні емоції: учасники демонстрували не лише технічну майстерність, а й силу характеру, взаємну повагу та жагу до перемоги.

Результати командного заліку:
🥇 1 місце — збірна Київської області
🥈 2 місце — команда Запорізької області
🥉 3 місце — команда Полтавської області

Вітаємо спортсменів і тренерів із високими досягненнями! Попереду — нові старти, нові перемоги та ще більше спортивних звершень у Бучі.

