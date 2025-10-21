У Бучі відбувся Чемпіонат України з фрі-файту

Кожен поєдинок дарував справжні емоції: учасники демонстрували не лише технічну майстерність, а й силу характеру, взаємну повагу та жагу до перемоги.Результати командного заліку:🥇 1 місце — збірна Київської області🥈 2 місце — команда Запорізької області🥉 3 місце — команда Полтавської області