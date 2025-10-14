4,9 млн грн Бучанська громада спрямує для Сил оборони

Сьогодні депутати Бучанської міської ради прийняли рішення про виділення додаткових коштів для підтримки ЗСУ.Як поінформував міський голова Анатолій Федорук, загалом у 2025 році громада спрямувала вже 75 700 000 грн на допомогу ЗСУ — не рахуючи залучених ресурсів.Серед важливих рішень, які сьогодні ухвалили на сесії:- 3,7 млн грн — на пальне для критичної інфраструктури, особливо у випадку блекаутів;- 4,4 млн грн — на ремонт ветеранського простору у Бучі, роботи вже тривають;- 12,8 млн грн — на утримання та розвиток доріг;- 17,4 млн грн — державна субвенція для освіти: доплати вчителям, харчування та підтримка дітей з особливими потребами.Також розпочали передачу гуртожитку у Ворзелі з державної у комунальну власність. Це будівля, яка колись була частиною санаторію «Україна».