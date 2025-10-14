Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » 4,9 млн грн Бучанська громада спрямує для Сил оборони
4,9 млн грн Бучанська громада спрямує для Сил оборони


Сьогодні депутати Бучанської міської ради прийняли рішення про виділення додаткових коштів для підтримки ЗСУ.

Як поінформував міський голова Анатолій Федорук, загалом у 2025 році громада спрямувала вже 75 700 000 грн на допомогу ЗСУ — не рахуючи залучених ресурсів.

Серед важливих рішень, які сьогодні ухвалили на сесії:
- 3,7 млн грн — на пальне для критичної інфраструктури, особливо у випадку блекаутів;
- 4,4 млн грн — на ремонт ветеранського простору у Бучі, роботи вже тривають;
- 12,8 млн грн — на утримання та розвиток доріг;
- 17,4 млн грн — державна субвенція для освіти: доплати вчителям, харчування та підтримка дітей з особливими потребами.

Також розпочали передачу гуртожитку у Ворзелі з державної у комунальну власність. Це будівля, яка колись була частиною санаторію «Україна».
