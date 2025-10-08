Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Данія інвестує 3,4 мільйона євро у розвиток водоканалу Бучанської громади
  • 8 жовтня 2025
  • 18
  • 0
Данія інвестує 3,4 мільйона євро у розвиток водоканалу Бучанської громади

Уряд Королівства Данії надає Бучанській громаді 3,4 млн євро для модернізації системи водопостачання — інвестицію, що напряму покращить якість життя мешканців.
Відбулося підписання угоди між Бучанською міською радою, Експортно-інвестиційним фондом Данії та Фондом Поула Дуе Єнсена, які забезпечують фінансування проєкту.

У церемонії взяв участь Міністр бізнесу, промисловості та фінансів Данії Мортен Бьодсков. Щиро дякуємо пану Міністру за особисту підтримку та сприяння розвитку нашої громади.

Кошти буде спрямовано на реалізацію двох ключових проєктів у Ворзелі:
• будівництво нової насосної станції з резервуарами та системою знезалізнення води;
• створення сучасної мережі водопостачання.

Це — інвестиція у майбутнє. Завдяки співпраці з Данією понад 72 тисячі мешканців Бучанської громади матимуть доступ до якісної питної води.

Дякуємо уряду та народу Данії за підтримку!


Прес-служба Бучанської міської ради 
