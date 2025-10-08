Данія інвестує 3,4 мільйона євро у розвиток водоканалу Бучанської громади

У церемонії взяв участь Міністр бізнесу, промисловості та фінансів Данії Мортен Бьодсков. Щиро дякуємо пану Міністру за особисту підтримку та сприяння розвитку нашої громади.Кошти буде спрямовано на реалізацію двох ключових проєктів у Ворзелі:• будівництво нової насосної станції з резервуарами та системою знезалізнення води;• створення сучасної мережі водопостачання.Це — інвестиція у майбутнє. Завдяки співпраці з Данією понад 72 тисячі мешканців Бучанської громади матимуть доступ до якісної питної води.Дякуємо уряду та народу Данії за підтримку!