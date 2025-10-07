У Бучі відбувся День донора: зібрали 20 літрів крові для порятунку життів

У Бучі пройшла благодійна акція «День донора», під час якої вдалося зібрати близько. Цей обсяг може допомогти врятувати десятки людських життів.До ініціативи долучилися 45 жителів Бучанської громади, серед них — студенти Українського гуманітарного інституту. Молодь уже не вперше бере участь у подібних заходах: для них донорство стало доброю традицією та способом підтримати тих, хто цього потребує.Захід відбувся на базіза підтримки. Зібрана кров буде передана для порятунку військових, дітей і тяжкохворих пацієнтів.