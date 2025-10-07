Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Бучі відбувся День донора: зібрали 20 літрів крові для порятунку життів
  • 7 жовтня 2025
У Бучі відбувся День донора: зібрали 20 літрів крові для порятунку життів

У Бучі пройшла благодійна акція «День донора», під час якої вдалося зібрати близько 20 літрів крові. Цей обсяг може допомогти врятувати десятки людських життів.

До ініціативи долучилися 45 жителів Бучанської громади, серед них — студенти Українського гуманітарного інституту. Молодь уже не вперше бере участь у подібних заходах: для них донорство стало доброю традицією та способом підтримати тих, хто цього потребує.

Захід відбувся на базі Бучанського консультативно-діагностичного центру за підтримки Київського обласного центру крові. Зібрана кров буде передана для порятунку військових, дітей і тяжкохворих пацієнтів.


Прес-служба Бучанської міської ради 
