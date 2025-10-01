Сьогодні — День Захисника і Захисниці України

Це день вдячності тим, хто щодня тримає оборону та дарує можливість жити під українським прапором.
Бучанська громада відзначає його конкретними справами — передає допомогу для десяти підрозділів:
пожежний автомобіль;
• легковий автомобіль;
• 10 дронів Mavic 3E;
• 5 міні-старлінків;
• 2 інверторні генератори.
Ця техніка допоможе виконувати бойові завдання та зберігати життя.
— наголосив Бучанський міський голова.
Дорогі захисники і захисниці, дякуємо за вашу силу, відвагу й незламність. Ви оберігаєте кожного з нас і всю Україну.
Слава Україні! Героям слава!