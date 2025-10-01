Сьогодні — День Захисника і Захисниці України

«Сьогоднішній ранок почався з ворожої атаки. І ми вкотре відчули, що наші захисники тримають небо над нами, зупиняють ворога і оберігають життя людей. Саме за це ми вдячні щодня»,

— наголосив Бучанський міський голова.

Це день вдячності тим, хто щодня тримає оборону та дарує можливість жити під українським прапором.Бучанська громада відзначає його конкретними справами — передає допомогу для десяти підрозділів:пожежний автомобіль;• легковий автомобіль;• 10 дронів Mavic 3E;• 5 міні-старлінків;• 2 інверторні генератори.Ця техніка допоможе виконувати бойові завдання та зберігати життя.