Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Елементи касетних боєприпасів знайдені в лісовому масиві в Бучанському районі
  • 30 вересня 2025
Елементи касетних боєприпасів знайдені в лісовому масиві в Бучанському районі

Елементи касетних боєприпасів знайдені в лісовому масиві в Бучанському районі після чергового ворожого обстрілу!
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України спочатку провели розвідку, використовуючи роботизованого пса, оснащеного відеокамерою. Так фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети.

Сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси, що візуально нагадували металеві сфери.

📍Не наближайтеся, не торкайтеся та не намагайтеся самостійно вилучати підозрілі металеві предмети. Якщо ви побачили щось подібне – негайно відійдіть на безпечну відстань і повідомте рятувальників за номером «101».
ДСНС України 
 ВІЙНА, Бучанський район
