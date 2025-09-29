Безкоштовний медичний прийом для жінок в селі Бабинці

• гінекологічний огляд;
• УЗД органів малого таза;
• кольпоскопія;
• діагностика захворювань;
• консультації з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї;
• консультації психологів;
• окремо — підтримка для вагітних.
Прийом проводять психологи Assisto та лікарі пологового будинку №2 «Мостицький» (КНП КЛ15) у межах проєкту Crisis Response Fund for Ukraine за підтримки Women for Women International та Zene za Zene International, у співпраці з Бучанським центром ПМСД.
с. Бабинці, вул. Івана Франка, 80Попередній запис обов’язковий:
067 3259475
Організатор — Фонд сім’ї Андреєвих.