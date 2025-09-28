Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Бучі зібрали 4,8 млн грн для дитячої реанімації Інституту ім. М. М. Амосова.
  • 28 вересня 2025
  • 6
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучі зібрали 4,8 млн грн для дитячої реанімації Інституту ім. М. М. Амосова.

Завдяки Kind Hearts Run у Бучі вдалося зібрати 4,8 млн грн на мобільний рентген-апарат для дитячої реанімації Інституту ім. М. М. Амосова. Обладнання вже закуплено й невдовзі допомагатиме рятувати життя маленьких пацієнтів.

Сьогодні Київ зазнав чергового обстрілу, і життя 12-річної дитини було обірване. У цей день результат забігу набуває ще більшого сенсу — бо кожне зусилля має бути заради дітей, їхнього здоров’я і майбутнього.

Забіг ми провели спільно з благодійним фондом «Твоя Опора», і для Бучанської громади честь бути частиною таких важливих ініціатив. Ми щиро дякуємо кожному, хто долучився до збору, а особлива подяка — генеральному партнеру Novus, який зробив найбільший внесок.

Тож доєднуйтесь до міських ініціатив і давайте разом робити наш світ та нашу країну трішечки кращою. Разом.
Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
10 жовтня у Бучі відкриття першого інклюзивного дитячого майданчика

10 жовтня у Бучі відкриття першого інклюзивного дитячого майданчика

Буча та регіон
У Бучі будують новий інклюзивний дитячий майданчик

У Бучі будують новий інклюзивний дитячий майданчик

Буча та регіон
За право жити завтра

За право жити завтра

Буча та регіон
Ірпінська лікарня отримала благодійну допомогу на 2 мільйони (відеосюжет)

Ірпінська лікарня отримала благодійну допомогу на 2 мільйони (відеосюжет)

Буча та регіон
День захисту дітей у Сімейному центрі в Ворзелі

День захисту дітей у Сімейному центрі в Ворзелі

Буча та регіон
Майже мільйон гривень для ЗСУ зібрали у закладах освіти Бучанської громади

Майже мільйон гривень для ЗСУ зібрали у закладах освіти Бучанської громади

Буча та регіон
Освіта Бучі на шляху реформ, ініціатив та інновацій

Освіта Бучі на шляху реформ, ініціатив та інновацій

відділ освіти
Сильних ушкоджень зазнав храм УПЦ МП в Ірпені (відеосюжет)

Сильних ушкоджень зазнав храм УПЦ МП в Ірпені (відеосюжет)

Буча та регіон
Благодійна акція до свята ВЕЛИКОДНЯ «Допоможи ближньому»

Благодійна акція до свята ВЕЛИКОДНЯ «Допоможи ближньому»

Буча та регіон
Два дрони на фронт придбали і відправили школярі з Бучанського ліцею №4

Два дрони на фронт придбали і відправили школярі з Бучанського ліцею №4

Буча та регіон
У Бучі відбулося відкриття Дитячої футбольної академії «Меліоратор»

У Бучі відбулося відкриття Дитячої футбольної академії «Меліоратор»

спортивні новини
У Ворзелі відкрито Сімейний центр ментального благополуччя

У Ворзелі відкрито Сімейний центр ментального благополуччя

Буча та регіон
У Гостомелі відкрили мурал ОЧІ

У Гостомелі відкрили мурал ОЧІ

Буча та регіон
Захід для дітей з особливими потребами

Захід для дітей з особливими потребами

Бучанські новини
Давайте робити добро разом!

Давайте робити добро разом!

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар