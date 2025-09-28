У Бучі зібрали 4,8 млн грн для дитячої реанімації Інституту ім. М. М. Амосова.

Сьогодні Київ зазнав чергового обстрілу, і життя 12-річної дитини було обірване. У цей день результат забігу набуває ще більшого сенсу — бо кожне зусилля має бути заради дітей, їхнього здоров’я і майбутнього.
Забіг ми провели спільно з благодійним фондом «Твоя Опора», і для Бучанської громади честь бути частиною таких важливих ініціатив. Ми щиро дякуємо кожному, хто долучився до збору, а особлива подяка — генеральному партнеру Novus, який зробив найбільший внесок.
Тож доєднуйтесь до міських ініціатив і давайте разом робити наш світ та нашу країну трішечки кращою. Разом.